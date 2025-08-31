  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الجمارك: تمديد السماح بالتخليص على السجائر الإلكترونية وسوائلها المخزنة في المملكة لمدة شهر

2025-08-31 08:07:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الجمارك الأردنية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتضمن السماح بالتخليص على على كميات أصناف السجائر الإلكترونية وسوائلها المخزنة في المنطقة الحرة المطار(المشتى) والتي دخلت المنطقة قبل تاريخ 1/ 11/ 2024 وفقا لنسبة الضريبة الخاصة التي كانت مفروضة عليها قبل صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم 62 لسنة 2024 لمدة شهر اعتبارا من صدور القرار وبغض النظر عن مكان التخزين.
وأضافت الجمارك الأردنية أن قرار التمديد شمل المواد المدخلة من السجائر الإلكترونية وسوائلها والضبوطات والقضايا الجمركية التي نظمت قبل تاريخ 1/ 11/ 2024 والتي يرغب أصحاب العلاقة بتسويتها والمصالحة عليها وفق النسبة المئوية للضريبة على النظام القديم ولمدة شهر فقط.
وتؤكد الجمارك الأردنية أهمية ودور القرار في التخفيف على المواطنين والتجار وتهيب بضرورة الاستفادة من القرار الذي يهدف للتخفيف عنهم وتسوية أوضاعهم الجمركية وبما يحقق مصلحتهم المالية قبل انقضاء المده الممنوحة لهم.

