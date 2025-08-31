الجمارك: تمديد السماح بالتخليص على السجائر الإلكترونية وسوائلها المخزنة في المملكة لمدة شهر

403
الجمارك: تمديد السماح بالتخليص على السجائر الإلكترونية وسوائلها المخزنة في المملكة لمدة شهر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الجمارك الأردنية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتضمن السماح بالتخليص على على كميات أصناف السجائر الإلكترونية وسوائلها المخزنة في المنطقة الحرة المطار(المشتى) والتي دخلت المنطقة قبل تاريخ 1/ 11/ 2024 وفقا لنسبة الضريبة الخاصة التي كانت مفروضة عليها قبل صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم 62 لسنة 2024 لمدة شهر اعتبارا من صدور القرار وبغض النظر عن مكان التخزين.
وأضافت الجمارك الأردنية أن قرار التمديد شمل المواد المدخلة من السجائر الإلكترونية وسوائلها والضبوطات والقضايا الجمركية التي نظمت قبل تاريخ 1/ 11/ 2024 والتي يرغب أصحاب العلاقة بتسويتها والمصالحة عليها وفق النسبة المئوية للضريبة على النظام القديم ولمدة شهر فقط.
وتؤكد الجمارك الأردنية أهمية ودور القرار في التخفيف على المواطنين والتجار وتهيب بضرورة الاستفادة من القرار الذي يهدف للتخفيف عنهم وتسوية أوضاعهم الجمركية وبما يحقق مصلحتهم المالية قبل انقضاء المده الممنوحة لهم.
