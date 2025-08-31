سامسونج تكشف عن 'Galaxy Buds3 FE' بتصميم أيقوني وصوت محسّن ودمج مع تقنيات 'Galaxy AI'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق سماعات 'Galaxy Buds3 FE'، الإضافة الأحدث إلى عائلة سماعات 'Galaxy Buds'.وكجزء من مهمة سامسونج في توسيع ابتكاراتها الصوتية وإتاحتها لعدد أكبر من المستخدمين، تم تصميم 'Galaxy Buds3 FE' لتقديم مزايا رائدة بسعر في متناول الجميع. وتأتي هذه السماعات بتصميم 'Blade' المائل الأيقوني وأداء صوتي مطوّر، بالإضافة إلى دمج مزايا 'Galaxy AI'، لتجعل الانضمام إلى منظومة 'Galaxy' تجربة أكثر تكاملاً.



وتم تصميم 'Galaxy Buds3 FE' لتقديم تجربة صوتية محسّنة، وتعتمد هذه التحسينات البارزة في عائلة 'Galaxy Buds' إلى ابتكارات جوهرية شملت وظائف مثل خاصية إلغاء الضوضاء النشط 'ANC'، وجودة المكالمات، وعمر البطارية، والراحة أثناء الارتداء وغيرها، لتمنح المستخدمين الحرية الكاملة للاستماع في أي وقت ومن أي مكان وبالطريقة التي يفضلونها.



وانطلاقًا من إيمان سامسونج بأن الصوت هو العنصر الأهم في تجربة المستخدم، تأتي 'Galaxy Buds3 FE' لتمنحهم أداءً استثنائياً في مختلف الأوقات بدءًا من التنقل في المواصلات المزدحمة، إلى إجراء المكالمات في الأماكن المفتوحة، وصولًا إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها أثناء طريق العودة إلى المنزل. وبفضل مكبر الصوت، تقدّم السماعات صوتًا قويًا ومتوازنًا بدقة عالية ونقاء واضح. كما تعمل خاصية إلغاء الضوضاء النشط 'ANC' المحسّنة على تقليل الضوضاء المحيطة لتجربة استماع أكثر وضوحًا. وتستخدم تقنية 'Crystal Clear Call' نموذجًا متطورًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لعزل الصوت وضمان بقاء المكالمات واضحة حتى في الأماكن المزدحمة، بينما يساهم تحسين موضع الميكروفونات الموجّهة نحو الفم في التقاط الصوت بدقة أكبر.

وتُعد سهولة الاستخدام محور تصميم 'Galaxy Buds3 FE'، حيث تأتي مع أدوات تحكم سهلة تمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة. كل ما عليهم فعله هو الضغط على السماعات بتصميم 'Blade' المائل لاختيار الأوامر أو السحب للتحكم في مستوى الصوت. كما أصبح الاتصال أسهل عبر زر الاقتران الموجود في العلبة للانتقال بين أجهزة 'Galaxy'. ومع ميزة 'Auto Switch'، تتعرّف السماعات تلقائيًا على مصدر الصوت وتحوّل الاتصال بسلاسة عبر جميع أجهزة 'Galaxy'، لتمنح المستخدمين تجربة استماع متواصلة وبلا انقطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمن مزايا الذكاء الاصطناعي مع تصميم 'Buds3 FE' أن يصبح تشغيل قائمة الموسيقى أو ترجمة محادثة من لغة إلى أخرى أسرع وأسهل، سواء عبر الأوامر الصوتية أو بالضغط المطوّل. فعند استخدام عبارات مثل "Hey Google"، يمكن لـ'Buds3 FE' الاستماع والتفاعل والرد من دون الحاجة إلى استخدام الشاشة أو اليدين، فقط بالأوامر الصوتية. وتكون التجربة سريعة ومباشرة وأقرب إلى محادثة ودّية مع صديق منها إلى استخدام جهاز. كما يمكن للمستخدمين الاطّلاع على جدول مهامهم اليومي أو رسائل بريدهم الإلكتروني من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف. أما للترجمة، فيمكن استخدام 'Buds3 FE' مع تطبيق 'Galaxy AI Interpreter' على الهاتف الذكي للاستماع إلى محاضرة بلغة أجنبية أو إجراء محادثة مع شخص يتحدث لغة أخرى.

ويعكس تصميم 'Blade' المائل لسماعات 'Galaxy Buds3 FE'، الهوية البصرية المميزة لعائلة 'Galaxy'. ومع لمسات نهائية ثنائية اللون وسطح غير لامع وتفاصيل شبه شفافة. ويجمع التصميم بين البساطة والتفاصيل المميزة ليمنح مظهرًا عصريًا يحمل طابعًا أنيقًا ومرحًا في آن واحد.

وتفتح سماعات 'Galaxy Buds3 FE' آفاقاً جديدة أمام تجربة 'Galaxy'. فقد صُمّمت للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق وميزات ذكية وتصميم أنيق بقيمة مميزة، ما يجعل الانضمام إلى منظومة 'Galaxy' أسهل من أي وقت مضى. كما توفّر السماعات تكاملاً سلساً مع أجهزة 'Galaxy'، بما في ذلك الوصول السريع من إعدادات النظام والتحكّم بدون تطبيق ومن أي شاشة.

وستتوفر سماعات 'Galaxy Buds3 FE' تدريجيًا ابتداءً من 5 سبتمبر.

ولمزيد من التفاصيل حول 'Galaxy Buds3 FE'، يُرجى زيارة : Samsung/galaxy-buds3-fe/.