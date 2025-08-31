سامسونج تكشف عن 'Galaxy Buds3 FE' بتصميم أيقوني وصوت محسّن ودمج مع تقنيات 'Galaxy AI'

سامسونج تكشف عن 'Galaxy Buds3 FE' بتصميم أيقوني وصوت محسّن ودمج مع تقنيات 'Galaxy AI'
وتم تصميم 'Galaxy Buds3 FE' لتقديم تجربة صوتية محسّنة، وتعتمد هذه التحسينات البارزة في عائلة 'Galaxy Buds' إلى ابتكارات جوهرية شملت وظائف مثل خاصية إلغاء الضوضاء النشط 'ANC'، وجودة المكالمات، وعمر البطارية، والراحة أثناء الارتداء وغيرها، لتمنح المستخدمين الحرية الكاملة للاستماع في أي وقت ومن أي مكان وبالطريقة التي يفضلونها.
وانطلاقًا من إيمان سامسونج بأن الصوت هو العنصر الأهم في تجربة المستخدم، تأتي 'Galaxy Buds3 FE' لتمنحهم أداءً استثنائياً في مختلف الأوقات بدءًا من التنقل في المواصلات المزدحمة، إلى إجراء المكالمات في الأماكن المفتوحة، وصولًا إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها أثناء طريق العودة إلى المنزل. وبفضل مكبر الصوت، تقدّم السماعات صوتًا قويًا ومتوازنًا بدقة عالية ونقاء واضح. كما تعمل خاصية إلغاء الضوضاء النشط 'ANC' المحسّنة على تقليل الضوضاء المحيطة لتجربة استماع أكثر وضوحًا. وتستخدم تقنية 'Crystal Clear Call' نموذجًا متطورًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لعزل الصوت وضمان بقاء المكالمات واضحة حتى في الأماكن المزدحمة، بينما يساهم تحسين موضع الميكروفونات الموجّهة نحو الفم في التقاط الصوت بدقة أكبر.
وتُعد سهولة الاستخدام محور تصميم 'Galaxy Buds3 FE'، حيث تأتي مع أدوات تحكم سهلة تمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة. كل ما عليهم فعله هو الضغط على السماعات بتصميم 'Blade' المائل لاختيار الأوامر أو السحب للتحكم في مستوى الصوت. كما أصبح الاتصال أسهل عبر زر الاقتران الموجود في العلبة للانتقال بين أجهزة 'Galaxy'. ومع ميزة 'Auto Switch'، تتعرّف السماعات تلقائيًا على مصدر الصوت وتحوّل الاتصال بسلاسة عبر جميع أجهزة 'Galaxy'، لتمنح المستخدمين تجربة استماع متواصلة وبلا انقطاع.
وتُعد سهولة الاستخدام جوهراً أساسياً في تصميم 'Galaxy Buds3 FE'، بفضل عناصر تحكم مدمجة تتيح تجربة استخدام سلسة ودون عناء. حيث يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط على السماعة للاختيار، أو السحب للتحكم في مستوى الصوت. كما أصبح الاتصال أسهل عبر زر الاقتران الموجود في القاعدة للتبديل بين أجهزة 'Galaxy'، ومع ميزة'Auto Switch'، تتعرف السماعات تلقائيًا على مصدر الصوت وتنتقل بسلاسة بين أجهزة 'Galaxy' الخاصة بك لتمنحك تجربة استخدام متواصلة بلا انقطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمن مزايا الذكاء الاصطناعي مع تصميم 'Buds3 FE' أن يصبح تشغيل قائمة الموسيقى أو ترجمة محادثة من لغة إلى أخرى أسرع وأسهل، سواء عبر الأوامر الصوتية أو بالضغط المطوّل. فعند استخدام عبارات مثل "Hey Google"، يمكن لـ'Buds3 FE' الاستماع والتفاعل والرد من دون الحاجة إلى استخدام الشاشة أو اليدين، فقط بالأوامر الصوتية. وتكون التجربة سريعة ومباشرة وأقرب إلى محادثة ودّية مع صديق منها إلى استخدام جهاز. كما يمكن للمستخدمين الاطّلاع على جدول مهامهم اليومي أو رسائل بريدهم الإلكتروني من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف. أما للترجمة، فيمكن استخدام 'Buds3 FE' مع تطبيق 'Galaxy AI Interpreter' على الهاتف الذكي للاستماع إلى محاضرة بلغة أجنبية أو إجراء محادثة مع شخص يتحدث لغة أخرى.
ويعكس تصميم 'Blade' المائل لسماعات 'Galaxy Buds3 FE'، الهوية البصرية المميزة لعائلة 'Galaxy'. ومع لمسات نهائية ثنائية اللون وسطح غير لامع وتفاصيل شبه شفافة. ويجمع التصميم بين البساطة والتفاصيل المميزة ليمنح مظهرًا عصريًا يحمل طابعًا أنيقًا ومرحًا في آن واحد.
وتفتح سماعات 'Galaxy Buds3 FE' آفاقاً جديدة أمام تجربة 'Galaxy'. فقد صُمّمت للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق وميزات ذكية وتصميم أنيق بقيمة مميزة، ما يجعل الانضمام إلى منظومة 'Galaxy' أسهل من أي وقت مضى. كما توفّر السماعات تكاملاً سلساً مع أجهزة 'Galaxy'، بما في ذلك الوصول السريع من إعدادات النظام والتحكّم بدون تطبيق ومن أي شاشة.
وستتوفر سماعات 'Galaxy Buds3 FE' تدريجيًا ابتداءً من 5 سبتمبر.
ولمزيد من التفاصيل حول 'Galaxy Buds3 FE'، يُرجى زيارة : Samsung/galaxy-buds3-fe/.
