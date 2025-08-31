مذكرة تفاهم بين الهاشمية ومكافحة الأوبئة لتعزيز التعاون

مذكرة تفاهم بين الهاشمية ومكافحة الأوبئة لتعزيز التعاون
وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، ورئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إلى تطوير الخدمات البحثية والصحية، والوقاية الصحية، والتعليم الطبي المستمر، والتدريب، واعتماد المختبرات، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الطلبة والمجتمع المحلي، وتسهم في نشر الوعي الصحي الوقائي المجتمعي.
وأكد الحياري، أن تجميع الجهود والخبرات والكوادر الوطنية يعد مصلحة وطنية حيوية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز انفتاحها على المؤسسات الوطنية المختلفة، وتوسيع نطاق تعاونها المؤسسي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
