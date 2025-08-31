مذكرة تفاهم بين الهاشمية ومكافحة الأوبئة لتعزيز التعاون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية مذكرة تفاهم، في إطار تعزيز التعاون وتكامل الجهود في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي ونشر الوعي الصحي.



وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، ورئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إلى تطوير الخدمات البحثية والصحية، والوقاية الصحية، والتعليم الطبي المستمر، والتدريب، واعتماد المختبرات، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الطلبة والمجتمع المحلي، وتسهم في نشر الوعي الصحي الوقائي المجتمعي.



وأكد الحياري، أن تجميع الجهود والخبرات والكوادر الوطنية يعد مصلحة وطنية حيوية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز انفتاحها على المؤسسات الوطنية المختلفة، وتوسيع نطاق تعاونها المؤسسي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.