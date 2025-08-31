  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
كيف تحمي نفسك وبياناتك على الإنترنت؟

2025-08-31 08:07:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت بياناتنا الشخصية هدفًا ثمينًا للجهات التي تسعى للاستفادة منها، سواء لأغراض تجارية أو خبيثة. من عادات التصفح وكلمات المرور، إلى أرقام الهواتف والمواقع الجغرافية، كل معلومة تُجمع ويمكن بيعها أو استغلالها بطرق لا نعلم عنها شيئًا. ورغم تعقيد المشهد التقني، إلا أن حماية الخصوصية لم تعد أمرًا صعبًا أو حكرًا على الخبراء. بل هناك خطوات بسيطة وفعالة يمكن للجميع اتخاذها لحماية أجهزتهم وهوياتهم الرقمية. في هذا التقرير، نستعرض أبرز النصائح والممارسات التي تُمكنك من استعادة السيطرة على بياناتك والعيش بأمان في العالم الرقمي..
1. ✅ فعّل برنامج مكافحة الفيروسات وتحقق منه بانتظام
اتركه يعمل في الخلفية وراقب الرمز:
أخضر = كل شيء سليم
أصفر/أحمر = اتبع التعليمات لإصلاح المشكلة
2. 📱 تعرف على أدوات الأمان في أجهزتك
مثل: "تحديد موقع الهاتف" عند الفقدان
لا يكفي تفعيلها، بل تدرّب على استخدامها مسبقًا
3. 🧠 استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب
لا تُكرر نفس كلمة المرور في أكثر من موقع
استخدم مدير كلمات مرور ليساعدك في التنظيم
4. 🔐 فعّل المصادقة الثنائية (2FA)
تضيف طبقة حماية إضافية فوق كلمة المرور
مهمة جدًا في الحسابات المالية أو التي تحوي معلومات حساسة
5. 📧 قسّم استخدام بريدك الإلكتروني
استخدم بريدًا منفصلًا لكل غرض:
للعمل، للتواصل الاجتماعي، للتسوّق... إلخ
يساعدك ذلك على كشف الرسائل الاحتيالية بسهولة
💡 الخلاصة:
بخطوات بسيطة وبدون تعقيد، يمكنك استعادة السيطرة على خصوصيتك وتقليل خطر الاختراق. استخدم الأدوات المتاحة، وابقَ واعيًا دائمًا لأي محاولة خداع أو اختراق.

ارم نيوز

