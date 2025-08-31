كيف تحمي نفسك وبياناتك على الإنترنت؟

403
كيف تحمي نفسك وبياناتك على الإنترنت؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت بياناتنا الشخصية هدفًا ثمينًا للجهات التي تسعى للاستفادة منها، سواء لأغراض تجارية أو خبيثة. من عادات التصفح وكلمات المرور، إلى أرقام الهواتف والمواقع الجغرافية، كل معلومة تُجمع ويمكن بيعها أو استغلالها بطرق لا نعلم عنها شيئًا. ورغم تعقيد المشهد التقني، إلا أن حماية الخصوصية لم تعد أمرًا صعبًا أو حكرًا على الخبراء. بل هناك خطوات بسيطة وفعالة يمكن للجميع اتخاذها لحماية أجهزتهم وهوياتهم الرقمية. في هذا التقرير، نستعرض أبرز النصائح والممارسات التي تُمكنك من استعادة السيطرة على بياناتك والعيش بأمان في العالم الرقمي..
1. ✅ فعّل برنامج مكافحة الفيروسات وتحقق منه بانتظام
اتركه يعمل في الخلفية وراقب الرمز:
أخضر = كل شيء سليم
أصفر/أحمر = اتبع التعليمات لإصلاح المشكلة
2. 📱 تعرف على أدوات الأمان في أجهزتك
مثل: "تحديد موقع الهاتف" عند الفقدان
لا يكفي تفعيلها، بل تدرّب على استخدامها مسبقًا
3. 🧠 استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب
لا تُكرر نفس كلمة المرور في أكثر من موقع
استخدم مدير كلمات مرور ليساعدك في التنظيم
4. 🔐 فعّل المصادقة الثنائية (2FA)
تضيف طبقة حماية إضافية فوق كلمة المرور
مهمة جدًا في الحسابات المالية أو التي تحوي معلومات حساسة
5. 📧 قسّم استخدام بريدك الإلكتروني
استخدم بريدًا منفصلًا لكل غرض:
للعمل، للتواصل الاجتماعي، للتسوّق... إلخ
يساعدك ذلك على كشف الرسائل الاحتيالية بسهولة
💡 الخلاصة:
بخطوات بسيطة وبدون تعقيد، يمكنك استعادة السيطرة على خصوصيتك وتقليل خطر الاختراق. استخدم الأدوات المتاحة، وابقَ واعيًا دائمًا لأي محاولة خداع أو اختراق.
ارم نيوز
