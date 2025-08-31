3 إعدادات تستنزف بطارية هاتفك الآيفون.. عليكَ تعطيلها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم تطور هواتف "آيفون" ونظام التشغيل الأحدث iOS 26، لا تزال مشكلة استنزاف البطارية تؤرق المستخدمين، حيث تقف بعض الإعدادات المفعّلة مسبقًا وراء تدهور عمر البطارية بشكل يومي، حتى دون استخدام مكثف للهاتف.



وبحسب تقرير نشره موقع "توماس جايد" المتخصص في شؤون التقنية، فإن تعطيل عدد من الميزات البصرية والتفاعلية يمكن أن يحسّن أداء البطارية بشكل ملحوظ، دون الحاجة لاستخدام وضع الطاقة المنخفضة بشكل دائم أو إبقاء الهاتف موصولًا بالشاحن طوال اليوم.



وفيما يلي أبرز 3 إعدادات ينصح الخبراء بتعطيلها:

1. تقليل الحركة والمؤثرات البصرية

الرسوم المتحركة والخلفيات الديناميكية وتأثيرات الانتقال بين التطبيقات تستهلك قدرة المعالجة وتؤدي إلى استنزاف طاقة البطارية.

🔹 طريقة التعطيل:

اذهب إلى "الإعدادات" > "إمكانية الوصول" > "الحركة"، وفعّل خيار "تقليل الحركة".

2. أدوات شاشة القفل

تعمل أدوات شاشة القفل على تحديث البيانات باستمرار من خلال التطبيقات في الخلفية، مما يستهلك البطارية على مدار اليوم.

🔹 طريقة التعطيل:

اضغط مطولًا على شاشة القفل، ثم اختر تخصيص، وامسح الأدوات بالنقر على زر الحذف بجانب كل واحدة، أو اختر ملف قفل خالٍ من الأدوات.

3. ردود الفعل اللمسية للوحة المفاتيح

إحدى الميزات الحديثة التي تُفعّل الاهتزاز مع كل ضغطة زر على لوحة المفاتيح، ما يؤدي إلى استهلاك غير ضروري للطاقة.

🔹 طريقة التعطيل:

انتقل إلى "الإعدادات" > "الأصوات واللمس" > "ردود فعل لوحة المفاتيح"، ثم أوقف تشغيل خيار "اللمس".

⚠️ ملاحظة مهمة

من المفيد أيضًا مراقبة حالة البطارية من خلال "الإعدادات" > "البطارية" > "حالة البطارية والشحن"، لمعرفة السعة القصوى المتبقية. وإذا انخفضت عن 80%، يُنصح باستبدال البطارية للحفاظ على أداء الجهاز.



ويتيح القسم نفسه للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات الأكثر استهلاكًا للطاقة، لتحديد العوامل الأخرى التي قد تساهم في استنزاف البطارية بشكل غير متوقع.

