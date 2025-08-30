إرادة النيابية: نجاح الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب حماية للشباب والمجتمع

إرادة النيابية: نجاح الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب حماية للشباب والمجتمع
عمّان 30 آب (بترا) – ثمّنت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، خصوصاً إدارة مكافحة المخدرات، في كشف عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها.
وقالت الكتلة في بيان صحفي اليوم إن النجاحات المتحققة تمثل حماية فعلية للشباب والمجتمع من الانزلاق نحو آفة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والصحي، مشيرة إلى أن المخدرات تستهدف عماد المستقبل وهم الشباب.
وأضافت أن مواجهة هذه القضية لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تتطلب نهجاً متكاملاً يشمل رفع وتيرة التوعية المجتمعية وتعزيز البرامج الوقائية في المدارس والجامعات والأحياء، مؤكدة أن التثقيف لا يقل أهمية عن الإجراءات الأمنية، وأن دمجهما يشكل الاستراتيجية الأنجع للحد من انتشار الظاهرة.
وأشادت الكتلة بدور كوادر مكافحة المخدرات على مستوى التخطيط والتنفيذ، لافتة إلى أن النجاحات الميدانية المتحققة هي ثمرة التفاني والمهنية العالية والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني.
وأكدت أن دعم هذه الجهود يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للشباب، ويعزز ثقة المواطن بقدرة المؤسسات على مواجهة التحديات.
وأكدت الكتلة دعمها للمبادرات والسياسات التي تستهدف حماية المجتمع والشباب من المخدرات عبر المكافحة والوقاية والتوعية، بما ينسجم مع رسالة الوطن في حماية أجياله والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وبما يتوافق مع الرؤية الملكية التي عبّر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء أردن الحداثة والعمل والإنتاج، ورؤية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في استنهاض همم الشباب ومنحهم فرص الإبداع.
--(بترا)
م خ/ف ق
30/08/2025 14:23:52
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشركات تزيد استثماراتها بإطلاق مشاريع جديدة في منطقة الجداف
البروفيسور الحواج: نحرص على تقديم تعليم عالمي بهوية بحرينية:الجامعة الأهلية تقدم منحاً جزئية للأيتام وذوي الهمم والمتفوقين بنسبة 50%
الحجري: سماء البحريـن على موعد مع خسوف كلـي 7 سبتمبـر الجاري
تأييد عقوبة السجن 5 سنوات لآسيويتين للاتجار بفتاة
نجاح جراحي.. استئصال ورم نادر ومعقد في البطن باستخدام تقنية المنظار المتقدمة
نادي راشد يعتمد رزنامة موسم السباقات 2025-2026الانطلاقة 31 أكتوبر بــ 29 سباقا محليًا ودوليًا