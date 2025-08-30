إرادة النيابية: نجاح الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب حماية للشباب والمجتمع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 30 آب (بترا) – ثمّنت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، خصوصاً إدارة مكافحة المخدرات، في كشف عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها.

وقالت الكتلة في بيان صحفي اليوم إن النجاحات المتحققة تمثل حماية فعلية للشباب والمجتمع من الانزلاق نحو آفة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والصحي، مشيرة إلى أن المخدرات تستهدف عماد المستقبل وهم الشباب.

وأضافت أن مواجهة هذه القضية لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تتطلب نهجاً متكاملاً يشمل رفع وتيرة التوعية المجتمعية وتعزيز البرامج الوقائية في المدارس والجامعات والأحياء، مؤكدة أن التثقيف لا يقل أهمية عن الإجراءات الأمنية، وأن دمجهما يشكل الاستراتيجية الأنجع للحد من انتشار الظاهرة.

وأشادت الكتلة بدور كوادر مكافحة المخدرات على مستوى التخطيط والتنفيذ، لافتة إلى أن النجاحات الميدانية المتحققة هي ثمرة التفاني والمهنية العالية والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني.

وأكدت أن دعم هذه الجهود يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للشباب، ويعزز ثقة المواطن بقدرة المؤسسات على مواجهة التحديات.

وأكدت الكتلة دعمها للمبادرات والسياسات التي تستهدف حماية المجتمع والشباب من المخدرات عبر المكافحة والوقاية والتوعية، بما ينسجم مع رسالة الوطن في حماية أجياله والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وبما يتوافق مع الرؤية الملكية التي عبّر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء أردن الحداثة والعمل والإنتاج، ورؤية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في استنهاض همم الشباب ومنحهم فرص الإبداع.

