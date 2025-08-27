الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأميركي على خلفية تدخل في غرينلاند

الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأميركي على خلفية تدخل في غرينلاند
أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية استدعاء القائم بالأعمال الأميركي بعد تقرير للقناة التلفزيونية العامة عن محاولات «تدخل» في غرينلاند، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في المملكة الاسكندنافية.
وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن «أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ستكون مرفوضة تماما»، مضيفا «طلبت من وزارة الخارجية استدعاء القائم بالأعمال الأميركي لعقد اجتماع في الوزارة».
وبحسب القناة، قام ثلاثة مسؤولين أميركيين على الأقل مقربين من الرئيس دونالد ترامب، بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسببت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.
ويرى ترامب أن بلاده تحتاج إلى الجزيرة الشاسعة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية من أجل أمنها القومي والأمن الدولي، ورفض استبعاد استخدام القوة لضمها إلى بلاده.
وفي نهاية مارس، قام نائبه جاي دي فانس بزيارة إلى غرينلاند اعتبرتها كل من نوك وكوبنهاغن استفزازية.
والأربعاء، قال وزير الخارجية الدنماركي «ندرك أن الجهات الأجنبية لا تزال تظهر اهتمامها بغرينلاند وموقعها داخل مملكة الدنمارك»، مضيفا «لذلك، ليس من المستغرب أن نرى محاولات خارجية للتأثير على مستقبل المملكة».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الخميس 28 أغسطس 2025
اختيار أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «كثيب
الشرائح الإلكترونية (eSIM) تواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 36 مشغّلًا جديدًا منذ 2019
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك الخميس 28-8-2025
بارنز تعزز حضورها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وتقدّم “بارنز إكس” أمام أبرز روّاد صناعة الرياضة والترفيه عالميًا
منى المرّي: الإمارات تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة وتحفيزها على الإبداع والريادة