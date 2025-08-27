  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأميركي على خلفية تدخل في غرينلاند

2025-08-27 08:08:37
أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية استدعاء القائم بالأعمال الأميركي بعد تقرير للقناة التلفزيونية العامة عن محاولات «تدخل» في غرينلاند، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في المملكة الاسكندنافية.

وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن «أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ستكون مرفوضة تماما»، مضيفا «طلبت من وزارة الخارجية استدعاء القائم بالأعمال الأميركي لعقد اجتماع في الوزارة».

وبحسب القناة، قام ثلاثة مسؤولين أميركيين على الأقل مقربين من الرئيس دونالد ترامب، بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسببت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.

ويرى ترامب أن بلاده تحتاج إلى الجزيرة الشاسعة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية من أجل أمنها القومي والأمن الدولي، ورفض استبعاد استخدام القوة لضمها إلى بلاده.

وفي نهاية مارس، قام نائبه جاي دي فانس بزيارة إلى غرينلاند اعتبرتها كل من نوك وكوبنهاغن استفزازية.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الدنماركي «ندرك أن الجهات الأجنبية لا تزال تظهر اهتمامها بغرينلاند وموقعها داخل مملكة الدنمارك»، مضيفا «لذلك، ليس من المستغرب أن نرى محاولات خارجية للتأثير على مستقبل المملكة».

