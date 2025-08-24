مكسيم خليل يُطلق نداء لمواجهة مجاعة غزة
واستشهد خليل بأغنية "We Are The World" التي جمعت أشهر نجوم العالم عام 1985 لمساعدة أفريقيا، مؤكدًا أن الفن قادر على تحريك الضمير العالمي، حتى دون منصات التواصل كما كان الحال في الثمانينيات.
وقال:
"هذا ليس خبرًا، بل حقيقة... في عام 2025 هناك مجاعة في غزة، وعلينا أن نفعل شيئًا. لا شيء مستحيل، المؤثرون والإنسانية يستطيعون الكثير".
تفاعل المتابعون مع رسالته، مشيدين بروحه الإنسانية ودعوته لاستخدام الفن والإعلام للتأثير الفعلي على أرض الواقع.
ارم نيوز
