مكسيم خليل يُطلق نداء لمواجهة مجاعة غزة

2025-08-24 08:13:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجّه الفنان السوري مكسيم خليل نداءً إنسانيًا مؤثرًا عبر حسابيه في "إنستغرام" و"إكس"، داعيًا إلى تحرّك فني وإنساني عاجل لدعم أهالي غزة في ظل تفاقم الأزمة والمجاعة.


واستشهد خليل بأغنية "We Are The World" التي جمعت أشهر نجوم العالم عام 1985 لمساعدة أفريقيا، مؤكدًا أن الفن قادر على تحريك الضمير العالمي، حتى دون منصات التواصل كما كان الحال في الثمانينيات.


وقال:
"هذا ليس خبرًا، بل حقيقة... في عام 2025 هناك مجاعة في غزة، وعلينا أن نفعل شيئًا. لا شيء مستحيل، المؤثرون والإنسانية يستطيعون الكثير".


تفاعل المتابعون مع رسالته، مشيدين بروحه الإنسانية ودعوته لاستخدام الفن والإعلام للتأثير الفعلي على أرض الواقع.

ارم نيوز

MENAFN24082025000208011052ID1109968108

