شراكة بين F5 و”إكوينيكس” لتسريع الذكاء الاصطناعي وإتاحة تطبيقات آمنة

شراكة بين F5 و”إكوينيكس” لتسريع الذكاء الاصطناعي وإتاحة تطبيقات آمنة
وتقدم F5 و”إكوينيكس” طريقة مبسطة لتقديم تطبيقات عالية الأداء، بأمان، في جميع المواقع، مع خفض في تكاليف البنية التحتية والنفقات الإدارية، وذلك في ظل الضغوط التي تواجهها الشركات الكبيرة لتوظيف التطبيقات وتأمينها بسرعة. ويساعد هذا الحل العملاء المشترَكين على مواجهة تحديات مثل التعقيدات التشغيلية، وارتفاع التكاليف، ومخاطر الإنترنت، والامتثال التنظيمي في بيئات السحابة الهجينة المتعددة.
وتُعد منصة“F5 إدج” السحابية الموزعة للعملاء F5 Distributed Cloud Customer Edge جزءًا أساسيًا من منصة F5 لتقديم التطبيقات وأمنها، وقد أصبحت متاحة باعتبارها“وظيفة شبكية افتراضية” على منصة“إكوينيكس نتورك إدج” Equinix Network Edge، ما يتيح خدمات تقديم التطبيقات وأمنها من F5 بشكل شبه فوري أينما وُجدت منصات“إكوينيكس” حول العالم. ويمكن للشركات التكيف بطريقة حيوية مع المتطلبات المتغيرة والحفاظ على قدرات اتصال سلسة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية العالمية الشاملة وشبكة الربط البيني لـ“إكوينيكس”. ويشمل ذلك دعم البيئات عالية الاستجابة والأداء، لتعزيز الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية المتعلقة بسيادة البيانات وخصوصيتها.
