شراكة بين F5 و”إكوينيكس” لتسريع الذكاء الاصطناعي وإتاحة تطبيقات آمنة

أعلنت اليوم F5، إحدى الشركات البارزة عالميًا في تقديم التطبيقات والواجهات البرمجية وتأمينها، عن توسعة شراكتها مع إكوينيكس Equinix لتبسيط توظيف التطبيقات الحديثة والموزعة ومهام الذكاء الاصطناعي وتأمينها على امتداد بيئات السحابة الهجينة المتعددة، وذلك بتقديم حل موسّع يجمع بين منصة F5 لتقديم التطبيقات وأمنها F5 Application Delivery and Security Platform ومنصة"إكوينيكس إدج" Equinix Edge وشبكة"إكوينيكس فابريك" Equinix Fabric. ويمكّن هذا الحل الشركات من توسعة نطاق بنيتها التحتية الرقمية عالميًا بسرعة وأمان، من دون التعقيدات التي تترافق مع استخدام الأجهزة.

وتقدم F5 و”إكوينيكس” طريقة مبسطة لتقديم تطبيقات عالية الأداء، بأمان، في جميع المواقع، مع خفض في تكاليف البنية التحتية والنفقات الإدارية، وذلك في ظل الضغوط التي تواجهها الشركات الكبيرة لتوظيف التطبيقات وتأمينها بسرعة. ويساعد هذا الحل العملاء المشترَكين على مواجهة تحديات مثل التعقيدات التشغيلية، وارتفاع التكاليف، ومخاطر الإنترنت، والامتثال التنظيمي في بيئات السحابة الهجينة المتعددة.

وتُعد منصة“F5 إدج” السحابية الموزعة للعملاء F5 Distributed Cloud Customer Edge جزءًا أساسيًا من منصة F5 لتقديم التطبيقات وأمنها، وقد أصبحت متاحة باعتبارها“وظيفة شبكية افتراضية” على منصة“إكوينيكس نتورك إدج” Equinix Network Edge، ما يتيح خدمات تقديم التطبيقات وأمنها من F5 بشكل شبه فوري أينما وُجدت منصات“إكوينيكس” حول العالم. ويمكن للشركات التكيف بطريقة حيوية مع المتطلبات المتغيرة والحفاظ على قدرات اتصال سلسة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية العالمية الشاملة وشبكة الربط البيني لـ“إكوينيكس”. ويشمل ذلك دعم البيئات عالية الاستجابة والأداء، لتعزيز الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية المتعلقة بسيادة البيانات وخصوصيتها.