أوقاف معان تطلق حملة تطوعية لتنظيف المساجد

2025-08-17 08:10:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف محافظة معان، بالتعاون مع فريق "أجاويد الأردن" التطوعي، حملة تطوعية تستهدف تنظيف جميع المساجد في المحافظة، وذلك برعاية محافظ معان خالد الحجاج.
وقال مدير أوقاف معان، باسم الخشمان، إن الحملة تهدف إلى العناية ببيوت الله ورعايتها، وإتاحة المجال أمام شباب المحافظة للمشاركة في أعمال الخير وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن تنظيف المساجد، والاهتمام بفرشها وتجهيزاتها الداخلية، والعناية بالأشجار في ساحاتها الخارجية، بما يعكس القيم الإسلامية الداعية إلى التعاون والتكافل.
وأضاف أن الحملة، التي ستستمر لمدة 15 يومًا، تشمل تنظيف مسجد إلى مسجدين يوميًا، بمشاركة 8 متطوعين من أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح مسؤول فريق "أجاويد الأردن" أحمد أبو صالح، أن هذه المبادرة تمثل فرصة لشباب معان لتجسيد قيم العطاء والتسامح، والمساهمة في خدمة بيوت الله، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية لديهم، مؤكدًا أن أبناء المحافظة جبلوا على حب الخير والإقبال على العمل التطوعي.

