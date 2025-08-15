الحسين إربد والوحدات في المجموعتين الثالثة والأولى بدوري أبطال آسيا 2

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آب (بترا)- سحبت، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025 / 2026.

وتشهد البطولة مشاركة ممثلي الكرة الأردنية الحسين – بطل الدوري الأردني للمحترفين CFI الموسم الماضي – والوحدات – حامل لقب بطولة كأس الأردن CFI.

وحل فريق الحسين في المجموعة الثالثة إلى جانب سباهان الإيراني، وموهون باغان الهندي، واهال التركمانستاني.

في المقابل، استقر الوحدات في المجموعة الأولى إلى جانب الوصل الإماراتي، استقلال الإيراني، والمحرق البحريني.

وتضم بطولة دوري أبطال آسيا 2، بنسختها الجديدة 32 ناديا، تم توزيعها على ثماني مجموعات (أربع مجموعات في منطقة الغرب وأربع مجموعات في الشرق)، بحيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية، على أن تقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، في الفترة من 16 أيلول ولغاية 24 كانون الأول 2025.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته في شباط المقبل، فيما تلعب مواجهات الدور ربع النهائي في آذار وقبل النهائي في نيسان، على أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أيار المقبل.

--(بترا)

خ خ/م د/أس

15/08/2025 12:18:48