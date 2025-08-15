الحسين إربد والوحدات في المجموعتين الثالثة والأولى بدوري أبطال آسيا 2

الحسين إربد والوحدات في المجموعتين الثالثة والأولى بدوري أبطال آسيا 2
عمان 15 آب (بترا)- سحبت، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025 / 2026.
وتشهد البطولة مشاركة ممثلي الكرة الأردنية الحسين – بطل الدوري الأردني للمحترفين CFI الموسم الماضي – والوحدات – حامل لقب بطولة كأس الأردن CFI.
وحل فريق الحسين في المجموعة الثالثة إلى جانب سباهان الإيراني، وموهون باغان الهندي، واهال التركمانستاني.
في المقابل، استقر الوحدات في المجموعة الأولى إلى جانب الوصل الإماراتي، استقلال الإيراني، والمحرق البحريني.
وتضم بطولة دوري أبطال آسيا 2، بنسختها الجديدة 32 ناديا، تم توزيعها على ثماني مجموعات (أربع مجموعات في منطقة الغرب وأربع مجموعات في الشرق)، بحيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية، على أن تقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، في الفترة من 16 أيلول ولغاية 24 كانون الأول 2025.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته في شباط المقبل، فيما تلعب مواجهات الدور ربع النهائي في آذار وقبل النهائي في نيسان، على أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أيار المقبل.
