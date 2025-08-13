  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"الشارقة الإسلامي" يرسخ ثقافة الادخار لدى الأجيال الناشئة

2025-08-13 10:01:09
(MENAFN- Al-Bayan) الشارقة - البيان
نظم مصرف الشارقة الإسلامي ورشاً متخصصة بالتعاون مع ((أطفال الشارقة))، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، استهدفت غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي السليم لدى الأطفال، وإكسابهم مهارات عملية في إدارة المال منذ سن مبكر.
وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من مختلف مراكز أطفال الشارقة، حيث تم تنظيم 13 ورشة توعوية متخصصة في مراكز الأطفال داخل مدينة الشارقة وخارجها، بمشاركة أكثر من 260 طفلاً تراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 عاماً.
وقد جاءت الورش على شكل جلسات تفاعلية وسط أجواء تعليمية محفزة تجمع بين الفائدة والمتعة، ما أسهم في جذب اهتمام الأطفال وترسيخ الرسائل المالية بأسلوب مبسط وشائق.
بناء جيل واع مالياً هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع.
التثقيف المالي
وقال حسن البلغوني، رئيس الاتصال المؤسسي وتوعية العملاء في مصرف الشارقة الإسلامي: ((في مصرف الشارقة الإسلامي نؤمن بأن التثقيف المالي يبدأ من الصغر، وأن بناء جيل واع مالياً هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع، حيث تأتي هذه المبادرات في صميم التزام المصرف بمسؤوليته المجتمعية، وحرصنا الدائم على دعم البرامج التوعوية التي تعزز ثقافة الادخار، وترسخ قيم التخطيط المالي والإدارة الرشيدة للموارد المالية لدى الأطفال)).
وأضاف: ((نهدف من خلال هذه الورش إلى تقديم محتوى تثقيفي مبسط يمكن الأطفال من التعامل مع المال بوعي ومسؤولية، بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم المالي في المستقبل، ويسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة)).
أنشطة تفاعلية
وجاءت الورش بأسلوب مبسط وماتع يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، حيث شملت جلسات توعوية تثقيفية حول مفاهيم الادخار الأساسية تم تقديمها بأسلوب قصصي مبسط يتناسب مع الفئة العمرية، تلاها أنشطة تطبيقية تفاعلية تحاكي سيناريوهات الحياة اليومية، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات المالية الإيجابية لدى الأطفال.
واختُتمت الورش بفعاليات سحب على جوائز محفزة، لتكريم تفاعل الأطفال، وتحفيزهم على تبني العادات المالية الصحيحة في حياتهم اليومية.
بيئة تفاعلية
من جانبها أكدت نورة الشامسي، نائب مدير مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن التعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي يعكس التزام الطرفين بدعم جهود التوعية المالية للأطفال، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية ترسخ مفاهيم الادخار والتخطيط السليم منذ الصغر.
وقالت: ((نحرص في (أطفال الشارقة) على بناء جيل واعٍ ومؤثر، يمتلك المهارات الحياتية التي تؤهله لاتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، وتعد الثقافة المالية جزءاً أساسياً من هذا التوجه، ودائماً ما نقدم برامج تدعم هذا الجانب ضمن المسارات المعتمدة في المؤسسة)).
وأضافت: ((يعكس هذا التعاون دور المؤسسة في تمكين الأطفال من أساسيات الثقافة المالية مثل تحمل المسؤولية، وإدارة المصروف الشخصي، والتوازن بين الصرف والادخار، من خلال أساليب تفاعلية تناسب فئتهم العمرية، وتسهم في ترسيخ سلوكيات مالية إيجابية تدوم معهم في المستقبل)).

