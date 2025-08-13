  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو تمادى كثيرا وفقد صوابه

رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو تمادى كثيرا وفقد صوابه

2025-08-13 03:07:38
(MENAFN- Palestine News Network ) ويلينغتون / PNN - قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمادى كثيرا وفقد صوابه، كما أن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للمواطنين في قطاع غزة أمر مروع.

وأضاف لوكسون في تصريح له، ان الخطة الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة أمر غير مقبول.

وكان وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أعلن قبل يومين عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال بيترز، إن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في أيلول/ سبتمبر المقبل، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.

وأضاف إنه "بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة، نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقا لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وقال بيترز "أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت".

MENAFN13082025000205011050ID1109921425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث