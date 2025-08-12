السجن 5 سنوات لمهرب 850 سلحفاء إلى هونغ كونغ

MENAFN - Al-Bayan) يواجه رجل صيني عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب محاولته تهريب أنواع محمية من السلاحف تزيد قيمتها عن مليون دولار من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ.

وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين،وأقرّ وي تشيانغ لين في نيويورك بذنبه في تصدير أكثر من 220 طردا تحتوي على نحو 850 سلحفاة.

وأوضحت وزارة العدل أن السلاحف الحية كانت ملفوفة في جوارب، وأن الصناديق كانت تحمل ملصقا يفيد بأنها تحتوي على "ألعاب بلاستيكية على شكل حيوانات".

وأضافت في بيان أن السلاحف التي تُقدر قيمتها السوقية بـ1,4 مليون دولار، صادرتها السلطات خلال عملية تفتيش حدودية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الأنواع ذات النقوش الملونة "ذات قيمة عالية في سوق الحيوانات الأليفة المحلية والدولية، وتحديدا في الصين وهونغ كونغ".

وهذه الحيوانات محمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES).

وحُدّد تاريخ 23 ديسمبر للنطق بالحكم، وتتمثل أقصى عقوبة بالسجن لخمس سنوات، والإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار