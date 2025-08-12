شركة توزيع الكهرباء توضح أسباب ارتفاع الفواتير خلال الصيف

خبرني - أوضحت شركة توزيع الكهرباء أن السبب الرئيسي لارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف، خصوصا في العقبة والأغوار، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة مئوية، مما يدفع السكان لتشغيل المكيفات على مدار 24 ساعة.

وبيّنت الشركة، في منشور عبر صفحاتها، أن المكيف وحده قد يستهلك أكثر من 60% من قيمة الفاتورة.

وأضافت أنه بمجرد تجاوز الاستهلاك الشهري حاجز 600 كيلوواط، ينتقل المشترك إلى شريحة التعرفة الأعلى، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبلغ أكبر عن كل كيلوواط مستهلك.