  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شركة توزيع الكهرباء توضح أسباب ارتفاع الفواتير خلال الصيف

شركة توزيع الكهرباء توضح أسباب ارتفاع الفواتير خلال الصيف

2025-08-12 07:11:55
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أوضحت شركة توزيع الكهرباء أن السبب الرئيسي لارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف، خصوصا في العقبة والأغوار، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة مئوية، مما يدفع السكان لتشغيل المكيفات على مدار 24 ساعة.

وبيّنت الشركة، في منشور عبر صفحاتها، أن المكيف وحده قد يستهلك أكثر من 60% من قيمة الفاتورة.

وأضافت أنه بمجرد تجاوز الاستهلاك الشهري حاجز 600 كيلوواط، ينتقل المشترك إلى شريحة التعرفة الأعلى، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبلغ أكبر عن كل كيلوواط مستهلك.

MENAFN12082025000151011027ID1109916908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث