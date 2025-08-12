شركة توزيع الكهرباء توضح أسباب ارتفاع الفواتير خلال الصيف

شركة توزيع الكهرباء توضح أسباب ارتفاع الفواتير خلال الصيف
خبرني - أوضحت شركة توزيع الكهرباء أن السبب الرئيسي لارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف، خصوصا في العقبة والأغوار، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة مئوية، مما يدفع السكان لتشغيل المكيفات على مدار 24 ساعة.
وبيّنت الشركة، في منشور عبر صفحاتها، أن المكيف وحده قد يستهلك أكثر من 60% من قيمة الفاتورة.
وأضافت أنه بمجرد تجاوز الاستهلاك الشهري حاجز 600 كيلوواط، ينتقل المشترك إلى شريحة التعرفة الأعلى، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبلغ أكبر عن كل كيلوواط مستهلك.
