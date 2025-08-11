لبنان.. "وجهاً لوجه" أمام أدقّ مرحلة في تاريخه

MENAFN - Al-Bayan) في غمرة الجدل حول قرارات الحكومة اللبنانية، في جلستيها الثلاثاء والخميس الفائتين، في ما يتعلق بقرار حصريّة السلاح بيد الدولة، والموافقة على أهداف الورقة الأمريكية التي وضعها الموفد الرئاسي توم برّاك وسلّمها للحكومة ورؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.

أفادت مصادر حكومية لـ((البيان)) بأن الفترة الممتدة حتى نهاية الشهر الجاري، والمحدّدة من مجلس الوزراء للجيش اللبناني من أجل وضع خطّة تطبيقية لحصر السلاح، وتحديداً سلاح ((حزب الله))، هي فترة انتظار للخطّة الموعودة.

فيما يُفترض أن ينقل برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين، خلال زيارته المرتقبة الاثنين المقبل، الموقف الإسرائيلي الرسمي من قرارَي الحكومة تكليف الجيش وضع خطّة لجمع السلاح، والموافقة على أهداف ومبادئ الورقة الأمريكية، وذلك في ظلّ توقعات أن يكون هذا الموقف سلبياً أو لا يكون أصلاً.

شوط مهم

وفي السياق، علمت ((البيان)) أن المؤسّسة العسكرية قطعت شوطاً مهماً من مرحلة تجهيز هذه الخطّة، وأنه من غير الوارد أن تطلب القيادة وقتاً إضافياً لإنجازها، تتعدّى نهاية الشهر الجاري، في حين تتحدث مصادر مطلعة عن خطة متكاملة سيتمّ تقديمها إلى الحكومة، مفصّلة بالتواريخ، وتشمل إجراءات دقيقة تجمع بين سلاح المخيمات الفلسطينية ومخازن أسلحة ((حزب الله)) على امتداد الـ10452 كلم2.

وتبقى المرحلة الأكثر حساسية، بعد إنجاز خطة قيادة الجيش وتبنّيها من مجلس الوزراء، بما يصعب معه من الآن الخوض في التوقعات المتسرّعة، وذلك في انتظار بلورة المناخات حتى نهاية الشهر الجاري على الأقلّ.

وعلى المسافة الفاصلة، فإنّ المشاورات بين الرئاسات الثلاث متواصلة، وقاعدتها أن ثنائي ((حركة أمل))- ((حزب الله)) لن يصعّد سياسياً ولا شعبياً أو أمنياً. وبمعنى أدقّ، فإن حجم اعتراض ((الثنائي)) سيبقى محصوراً ضمن الخطاب السياسي فقط وأطر المؤسّسات، وقد أبلغ من يعنيهم الأمر ببقاء نوّابه ووزرائه في مجلس النواب والحكومة، وعدم استعماله الشارع كأداة تفجيرية أو لخلق صدام داخلي.

أما السيناريوات المتصلة بتصاعد رفض الثنائي لقرارَي مجلس الوزراء، فلا يبدو أنها ستتجاوز ما حصل حتى الآن، إن سياسياً وحكومياً بعدم الذهاب أبعد إلى استقالة وزرائه، أو ((شارعياً)) بعدم تجاوز التعبير السلبي بالتظاهرات الدرّاجة، لا أبعد.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ((البيان)) أن على لبنان أن يحدّد اتجاهه النهائي في القريب العاجل، فإما أن يصبح دولة مكتملة المواصفات، من دون ميليشيات، أو يبقى خارج منظومة الاستقرار الإقليمي وخارج منظومة التطور والازدهار.

وأشارت المصادر إلى تناغم قطبَي السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام، في إدارة أدقّ الاستحقاقات الوطنية، وهو نزع سلاح الحزب، إذْ تبدو السلطة موحّدة في رؤيتها إلى المستقبل، في سابقة قلّما عرفها لبنان عند المفترقات التاريخية الكبرى. ذلك أن سلام كان رأس حربة ((الجدول الزمني)) لنزع السلاح.

فيما برز الدور الحازم للرئيس اللبناني، خلال إقرار ((الأهداف الـ11)) لمذكرة الموفد الأمريكي برّاك بعد التعديلات التي أدخلها الجانب اللبناني، إذْ أدار الدفّة بمسؤولية، آخذاً بالاعتبار هواجس المتوجّسين، بحيث لا يتخذ النقاش طابع الحدّة أو التحدي.

وذلك إيذاناً بمرحلة جديدة من شأنها تثبيت بسط سلطة الدولة وسيادتها، ووقف الأعمال العدائية وإنهاء كلّ وجود مسلّح غير شرعي، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس جنوباً وإعادة الجنوبيين إلى أراضيهم، وترسيم الحدود بين لبنان وكلّ من إسرائيل وسوريا.