بالفيديو .. نجاة طفل بأعجوبة من حادث دهس من صهريج مياه في اليمن

خبرني - شهدت إحدى حارات مدينة تعز حادثة مروعة كادت أن تودي بحياة طفل صغير، قبل أن ينجو منها بأعجوبة.

الحادثة وثقها مقطع فيديو نشره والد الطفل، عيسى العرز، عبر صفحته في فيسبوك، حيث كان ابنه تركي يلعب مع إخوته في الحارة، حين مرت سيارتان من نوع "وايت" (صهريج) لنقل المياه.

وأظهر الفيديو دخول الطفل أسفل الوايت (الصهريج) الثانية أثناء سيرها، لتعبر المركبة فوقه وهو في منتصفها بين الإطارات، قبل أن يخرج من الجهة الأخرى دون أي إصابة.

وكتب الأب في منشوره:

"الحمد لله الذي أنقذ ابني تركي من الموت، اللهم لك الحمد والشكر، كم أنت كريم يا رب، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك."

وبحسب تعليق لأحد متابعي المنشور، فإن سائق الوايت الأول لم يسمع صيحات التحذير، بينما كان سائق الوايت الثاني على علم بوجود الطفل أسفله، لكنه واصل السير دون التوقف، قائلاً:

"لو كان مسك جلنط يوقف مكانه كان أنقذ الموقف بشكل أسرع."

وأثارت الحادثة موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل، وسط دعوات لزيادة الوعي بمخاطر لعب الأطفال في الطرقات وضبط السرعات داخل الأحياء السكنية.