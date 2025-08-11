بالفيديو .. نجاة طفل بأعجوبة من حادث دهس من صهريج مياه في اليمن

بالفيديو .. نجاة طفل بأعجوبة من حادث دهس من صهريج مياه في اليمن
خبرني - شهدت إحدى حارات مدينة تعز حادثة مروعة كادت أن تودي بحياة طفل صغير، قبل أن ينجو منها بأعجوبة.
الحادثة وثقها مقطع فيديو نشره والد الطفل، عيسى العرز، عبر صفحته في فيسبوك، حيث كان ابنه تركي يلعب مع إخوته في الحارة، حين مرت سيارتان من نوع "وايت" (صهريج) لنقل المياه.
وأظهر الفيديو دخول الطفل أسفل الوايت (الصهريج) الثانية أثناء سيرها، لتعبر المركبة فوقه وهو في منتصفها بين الإطارات، قبل أن يخرج من الجهة الأخرى دون أي إصابة.
وكتب الأب في منشوره:
"الحمد لله الذي أنقذ ابني تركي من الموت، اللهم لك الحمد والشكر، كم أنت كريم يا رب، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك."
وبحسب تعليق لأحد متابعي المنشور، فإن سائق الوايت الأول لم يسمع صيحات التحذير، بينما كان سائق الوايت الثاني على علم بوجود الطفل أسفله، لكنه واصل السير دون التوقف، قائلاً:
"لو كان مسك جلنط يوقف مكانه كان أنقذ الموقف بشكل أسرع."
وأثارت الحادثة موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل، وسط دعوات لزيادة الوعي بمخاطر لعب الأطفال في الطرقات وضبط السرعات داخل الأحياء السكنية.
