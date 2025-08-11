  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها

2025-08-11 03:17:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، إن الوضع في قطاع غزة "غير مقبول أخلاقيا وقانونيا"، ونحن لسنا أمام عملية عسكرية تقليدية ترافقها أضرار جانبية، بل أمام نفي صريح لمبادئ القانون الدولي والقيم التي قامت عليها حضارتنا. ولا يمكن الصمت إزاء ذلك".
ووفقا لـ (يورو نيوز)، أعلن كروسيتو أن إيطاليا تجري تقييما جديا لفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل، مشددا على أن الهدف من هذه العقوبات هو "إنقاذ مواطني إسرائيل من حكومة فقدت عقلها وإنسانيتها" بحسب تعبيره.


