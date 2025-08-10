  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قوات الاحتلال توقف مركبة فلسطينية وتحتجز ركابها في نابلس

2025-08-10 12:04:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأحد- مركبة فلسطينية خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية) المحتلة.
وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي المركبة وهي محاصرة من قبل جنود الاحتلال الذين أجبروا ركابها على النزول منها.

