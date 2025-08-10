  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة .. أمطار قد يصحبها الرعد

2025-08-10 12:04:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستمر المملكة تحت تأثير الموجة الحارة اليوم الاحد، حيث يكون الطقس حارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.


ويُتوقع هطول زخات محلية متقطعة من المطر لفترة قصيرة في جنوب وشرق المملكة يومي الأحد والاثنين قد يصحبها الرعد أحيانًا، فيما تبقى الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
درجات الحرارة العظمى في عمّان خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 40 و43 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا ليلًا.
وحذرت الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الذروة ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وانعدامها أحيانًا على الطرق الخارجية.
نصائح وإرشادات:
عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.
عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
الإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.
عدم ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية.

