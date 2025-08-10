تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة .. أمطار قد يصحبها الرعد

تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة .. أمطار قد يصحبها الرعد
ويُتوقع هطول زخات محلية متقطعة من المطر لفترة قصيرة في جنوب وشرق المملكة يومي الأحد والاثنين قد يصحبها الرعد أحيانًا، فيما تبقى الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
درجات الحرارة العظمى في عمّان خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 40 و43 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا ليلًا.
وحذرت الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الذروة ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وانعدامها أحيانًا على الطرق الخارجية.
نصائح وإرشادات:
عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.
عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
الإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.
عدم ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحكومة العراقية تحيل 4 وزراء للقضاء بسبب شبهات
أكسيوس: ويتكوف سيجتمع مع رئيس وزراء قطر لبحث خطة إنهاء حرب غزة
الذهب الأصفر.. قصة صعود التمر المصري إلى العالمية
البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية - تفاصيل
مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة