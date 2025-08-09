موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد ما لا يقل عن 138 فلسطينيا بينهم 87 من منتظري المساعدات الإنسانية في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع جوا وبرا وتضيف أن 771 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في العدوان الإسرائيلي منهم 570 من منتظري المساعدات.
بيروت - لبنان يعلن مقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني وإصابة آخرين في انفجار ذخائر من مخلفات عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي بجنوب البلاد والوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تذكر أن الحادث وقع خلال تفكيك فريق من عناصر قسم الهندسة في الجيش لقذائف من تلك المخلفات.
طهران - مستشار المرشد الإيراني علي ولايتي يقول إن إيران ستمنع إنشاء الممر الأمريكي (زنغزور) في منطقة القوقاز لأنه يهدد أمن المنطقة ويغير خريطتها الجيوسياسية حسب تعبيره.
بكين - السلطات الصينية تعلن مصرع 15 شخصا وفقدان 28 آخرين من جراء سيول جبلية اجتاحت بلدة (يوتشونغ) بمدينة (لانتشو) في مقاطعة (قانسو) غربي البلاد عقب أمطار غزيرة هطلت خلال اليومين الماضيين. (النهاية) ر ج
