موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن تنفيذها عملية أمنية محكمة تسفر عن ضبط شخص من أرباب السوابق سبق سحب جنسيته مؤخرا تورط في تصنيع وترويج مادة الشبو المخدرة والمؤثرة عقليا وذلك في منطقة (سعد العبدالله).

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد ما لا يقل عن 138 فلسطينيا بينهم 87 من منتظري المساعدات الإنسانية في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع جوا وبرا وتضيف أن 771 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في العدوان الإسرائيلي منهم 570 من منتظري المساعدات.

بيروت - لبنان يعلن مقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني وإصابة آخرين في انفجار ذخائر من مخلفات عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي بجنوب البلاد والوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تذكر أن الحادث وقع خلال تفكيك فريق من عناصر قسم الهندسة في الجيش لقذائف من تلك المخلفات.

طهران - مستشار المرشد الإيراني علي ولايتي يقول إن إيران ستمنع إنشاء الممر الأمريكي (زنغزور) في منطقة القوقاز لأنه يهدد أمن المنطقة ويغير خريطتها الجيوسياسية حسب تعبيره.

بكين - السلطات الصينية تعلن مصرع 15 شخصا وفقدان 28 آخرين من جراء سيول جبلية اجتاحت بلدة (يوتشونغ) بمدينة (لانتشو) في مقاطعة (قانسو) غربي البلاد عقب أمطار غزيرة هطلت خلال اليومين الماضيين. (النهاية) ر ج