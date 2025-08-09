  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد

فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد

2025-08-09 03:11:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو، اليوم السبت، اشتعال النيران في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية في محافظة الزرقاء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المملكة موجة حر شديدة، ما يستدعي من المواطنين أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في التعامل مع مصادر الكهرباء لتجنب أي حوادث مشابهة.


MENAFN09082025000208011052ID1109907138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث