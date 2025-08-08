بعد غلق القيد رسمياً.. موقف وسام أبوعلي يشهد تطورات مثيرة

خبرني - يشهد موقف اللاعب وسام أبوعلي بعد غلق باب القيد في الدوري المصري تطورات مثيرة، بعدما أصبح الدولي الفلسطيني مقيداً بشكل مؤقت في قائمة النادي الأهلي، رغم إتمام اتفاق انتقاله لنادي كولومبوس كرو الأمريكي.

قال مصدر داخل النادي الأهلي للوطن سبورت: "النادي قام بقيد وسام أبوعلي في قائمة الفريق خلال الساعات الأخيرة، بعد أزمته مع كولومبوس الأمريكي في مسألة قيده مع الفريق"، مشيراً إلى أن اللاعب مازال ضمن قائمة الفريق".

وتابع المصدر "في حال حول نادي كولومبوس الأموال الخاصة بصفقة وسام أبوعلي خلال الساعات القادمة سيتم حسم الصفقة لصالحهم، وقيد اللاعب ضمن صفوف الفريق الأمريكي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة".

وسيظل وسام أبوعلي ضمن صفوف الأهلي إذا فشل النادي الأمريكي في إتمام الإجراءات اللازمة، مما يجعله لاعباً في الفريق حتى نهاية عقده في عام 2029.

يذكر أن النادي الأهلي أتم صفقة انتقال وسام أبوعلي إلى كولومبوس الأمريكي، بعد حسم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.