8 وزراء يحملون حقيبة وزارية لأول مرة

8 وزراء يحملون حقيبة وزارية لأول مرة
وجاء في التشكيلة الجديدة تعيين طارق أبو غزالة وزيرًا للاستثمار، وعبداللطيف النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وصائب خريسات وزيرًا للزراعة، وإبراهيم البدور وزيرًا للصحة.
كما شمل التعديل تعيين عماد حجازين وزيرًا للسياحة، ورائد العدوان وزيرًا للشباب، وأيمن سليمان وزيرًا للبيئة، وبدرية البلبيسي وزيرة دولة لتطوير القطاع العام.
التعديل، شمل مغادرة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الصحة فراس الهواري، وزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّاب، وزير دولة لتطوير القطاع العام خير الله أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات.
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