8 وزراء يحملون حقيبة وزارية لأول مرة

MENAFN - Amman Net) >شهد التعديل الوزاري الأول على حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، دخول 8 وزراء جدد إلى الفريق الحكومي للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتسريع تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي والإداري.

وجاء في التشكيلة الجديدة تعيين طارق أبو غزالة وزيرًا للاستثمار، وعبداللطيف النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وصائب خريسات وزيرًا للزراعة، وإبراهيم البدور وزيرًا للصحة.

كما شمل التعديل تعيين عماد حجازين وزيرًا للسياحة، ورائد العدوان وزيرًا للشباب، وأيمن سليمان وزيرًا للبيئة، وبدرية البلبيسي وزيرة دولة لتطوير القطاع العام.

التعديل، شمل مغادرة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الصحة فراس الهواري، وزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّاب، وزير دولة لتطوير القطاع العام خير الله أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات.