رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل الخاصة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة نشاط شركة العاصمة الإدارية، والمشروعات والاستثمارات التي تُنفّذ من خلالها، في إطار جهود الشركة ودورها في تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، لتُصبح نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية والخضراء والمستدامة.

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وشهد الاجتماع استعراض بعض المستجدات المتعلقة بنشاط الشركة من حيث المشروعات والخدمات المختلفة، ومنها ما يُنفَّذ في الحي الدبلوماسي.

كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة أهداف وخطط وآليات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في ما يتعلق بالتخطيط العمراني والحضري طويل الأجل، وتعزيز استدامة المدينة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس خالد عباس أن هناك عددًا من الأنشطة التي تعكس التزام الشركة بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مشيرًا كذلك إلى التعاون مع عدد من الدول، وحرصها على نقل تجربة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أنه، خلال زيارته الرسمية إلى مدغشقر في نهاية يونيو الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التعاون الفني، ونقل الخبرات المصرية، والإشراف على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هناك.

وأشار أيضًا إلى إمكانات التعاون الدولي الأخرى، التي تستهدف مجالات التنمية المستدامة، والبناء الأخضر، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية.

كما استعرض عددًا من المشروعات الترفيهية والتعليمية، والأنشطة الفنية والرياضية التي تُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُسهم جميعها في دعم رؤية المشروع وأبعاده التنموية.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الاستثمارات المختلفة التي يتم ضخها في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وإجمالي فرص العمل التي تُوفَّر، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية المختلفة التي تم تشغيلها في الأحياء المتنوعة، ومنها الحي الحكومي، فضلًا عن مخططات عمل الشركة في الفترة المقبلة.