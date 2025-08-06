رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة نشاط شركة العاصمة الإدارية، والمشروعات والاستثمارات التي تُنفّذ من خلالها، في إطار جهود الشركة ودورها في تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، لتُصبح نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية والخضراء والمستدامة.موضوعات متعلقة ((ذو الفقار)) يدير صفقتى استحواذ صناعى لمؤسسات أجنبية بقيمة 19 مليار جنيه كيف سعى العالم للإفلات من الحرب التجارية الشاملة؟ بلا رسوم.. ((منازل الإجازات)) تُنعش السوق العقارى وتدعم السياحة
وشهد الاجتماع استعراض بعض المستجدات المتعلقة بنشاط الشركة من حيث المشروعات والخدمات المختلفة، ومنها ما يُنفَّذ في الحي الدبلوماسي.
كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة أهداف وخطط وآليات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في ما يتعلق بالتخطيط العمراني والحضري طويل الأجل، وتعزيز استدامة المدينة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس خالد عباس أن هناك عددًا من الأنشطة التي تعكس التزام الشركة بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مشيرًا كذلك إلى التعاون مع عدد من الدول، وحرصها على نقل تجربة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أنه، خلال زيارته الرسمية إلى مدغشقر في نهاية يونيو الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التعاون الفني، ونقل الخبرات المصرية، والإشراف على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هناك.
وأشار أيضًا إلى إمكانات التعاون الدولي الأخرى، التي تستهدف مجالات التنمية المستدامة، والبناء الأخضر، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية.
كما استعرض عددًا من المشروعات الترفيهية والتعليمية، والأنشطة الفنية والرياضية التي تُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُسهم جميعها في دعم رؤية المشروع وأبعاده التنموية.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الاستثمارات المختلفة التي يتم ضخها في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وإجمالي فرص العمل التي تُوفَّر، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية المختلفة التي تم تشغيلها في الأحياء المتنوعة، ومنها الحي الحكومي، فضلًا عن مخططات عمل الشركة في الفترة المقبلة.
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