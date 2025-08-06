اتحاد المقاولين يناقش مع الضرائب آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة - جريدة البورصة

اتحاد المقاولين يناقش مع الضرائب آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة - جريدة البورصة
وطالب المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد بضرورة استمرار العمل بنسبة الضريبة القديمة 5% على العقود السارية التي بدأ تنفيذها قبل صدور القانون أو التي سبق تقديم مطالباتها الفنية.موضوعات متعلقة بلا رسوم.. ((منازل الإجازات)) تُنعش السوق العقارى وتدعم السياحة رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات“العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” البحر الأحمر.. انطلاقة جديدة للاستثمار العقاري
أوضح أن تلك الخطوة جاءت لتجنّب الأعباء المالية الإضافية التي قد يتعرض لها المقاولون والمقاولون من الباطن، وكذلك الجهات المالكة، والتي قد تؤثر سلبًا على تنفيذ المشروعات القائمة.
وشدد على أهمية مراعاة هذه النقاط عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أو إصدار الكتب الدورية الخاصة بتطبيقه، مشيرًا إلى أن استقرار قطاع المقاولات يُعد عنصرًا حيويًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأكد علي ثقته في حرص مصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار القطاع.
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