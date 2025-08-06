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اتحاد المقاولين يناقش مع الضرائب آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة - جريدة البورصة

اتحاد المقاولين يناقش مع الضرائب آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة - جريدة البورصة

2025-08-06 04:01:03
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدّم المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمذكرة رسمية إلى السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن آليات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2023، الذي رفع نسبة الضريبة على خدمات المقاولات من 5% ضريبة جدول إلى 14% السعر العام.

وطالب المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد بضرورة استمرار العمل بنسبة الضريبة القديمة 5% على العقود السارية التي بدأ تنفيذها قبل صدور القانون أو التي سبق تقديم مطالباتها الفنية.

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أوضح أن تلك الخطوة جاءت لتجنّب الأعباء المالية الإضافية التي قد يتعرض لها المقاولون والمقاولون من الباطن، وكذلك الجهات المالكة، والتي قد تؤثر سلبًا على تنفيذ المشروعات القائمة.

وشدد على أهمية مراعاة هذه النقاط عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أو إصدار الكتب الدورية الخاصة بتطبيقه، مشيرًا إلى أن استقرار قطاع المقاولات يُعد عنصرًا حيويًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد علي ثقته في حرص مصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار القطاع.

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