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"إيفيجنز" و "ألتيريكس" يوسعان شراكتهما للارتقاء بمشهد تحليلات البيانات في التعليم العالي
(MENAFN- Sherpa Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 أغسطس 2025 – أعلنت ألتيريكس، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، عن مبادرات جديدة لتعزيز شراكتها مع "إيفيجنز" (Evisions)، الشركة المرموقة المتخصصة في إعداد وتقديم حلول برمجية وخدمات لمؤسسات التعليم العالي، لمساعدة هذه المؤسسات على تحسين إدارة معلوماتها والعمليات الإدارية، وتوفير أدوات لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة بناءً على البيانات. تعمل الشركتان على تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي وتطوير آلية عملها مع البيانات، مما يُتيح وصولاً أسرع إلى المعلومات، ورؤى أعمق، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة على جميع المستويات.
تتضمن المرحلة التالية من الشراكة إطلاق مسرّعات أيفيجنز، وهي مجموعة من الحلول المرنة القابلة للتطوير، والتي تشمل "أرجوس" (Argos)، حل إعداد التقارير الرائد من إيفيجنز القادر على دمج البيانات بقوة من منصة ألتيريكس ون. توفر المسرعات ميزات لتسهيل سير العمل مع لوحات معلومات قائمة على حالات الاستخدام، بالإضافة إلى موصلات لأنظمة التعليم العالي الرئيسية، مما يسمح للمؤسسات بإعداد البيانات ودمجها وتصورها من جميع أنحاء المنظومة الجامعية وتكوين فهم أفضل وأعمق لتجربة الطلبة، وتحديد الطلاب المعرضين للخطر في وقت مبكر لتقديم دعم أكثر استهدافاً، مما يمكّن أعضاء هيئة التدريس والموظفين من التصرف بسرعة وإحداث أكبر تأثير.
وبهذه المناسبة، علّق جيم فاريل، كبير مسؤولي الحلول في "إيفيجنز"، قائلاً: "يؤكد تعاوننا مع ألتيريكس التزامنا بالابتكار وتقديم حلول تلبي الاحتياجات المعلوماتية الفريدة لمنظومة التعليم العالي. الآن، وبفضل تكامل حلولنا مع ألتيريكس، سنتمكّن من تزويد المؤسسات التعليمية بالأدوات اللازمة لربط الأنظمة القديمة بسلاسة بالمنصات الحديثة، وأتمتة العمليات المعقدة، مما يطلق لها العنان لإطلاق رؤى عملية لدعم نجاحها."
معاً "إيفيجنز" وألتيريكس نعمل على تبسيط سير عمل إدارة البيانات والتحليلات، مما يُعالج تحديات البيانات الشائعة التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي. تعمل المُسرّعات على تبسيط الوصول إلى الرؤى من خلال دمج بيانات أنظمة معلومات الطلاب وأنظمة إدارة التعلم وإدارة علاقات العملاء في لوحات معلومات موحدة وقابلة للتطوير.
بفضل الموصلات وميزات سلاسة سير العمل المُضمّنة في هذا التحديث، ستتمكّن مؤسسات التعليم العالي من تقليص زمن التطوير من أشهر والحصول على رؤى آنية لعمليات التسجيل والإرشاد وغيرها الكثير. كما تساهم لوحات المعلومات المُخصّصة للأدوار بتقديم الأدوات اللازمة للقادة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للتدخل المُبكر، وتعديل الاستراتيجيات، وتحقيق تأثير إيجابي على مختلف المستويات.
ومن جهته، صرح ستيفن بيردسال، كبير مسؤولي الإيرادات في ألتيريكس: "ينبغي أن تتكيّف مؤسسات التعليم العالي مع التحديات والفرص الجديدة. لقد أصبحت القدرة على تحليل البيانات والتصرف بناءً عليها أكثر أهمية من أي وقت مضى. بالتعاون مع إيفيجنز، سنُمكّن المؤسسات التعليمية من الاستفادة الكاملة من بياناتها مما يجعل عملياتها أذكى وأسرع."
تلتزم "إيفيجنز" وألتيريكس بتزويد مؤسسات التعليم العالي بالأدوات اللازمة لتمكين الإداريين والموظفين من العمل بثقة في بيئة تنافسية سريعة التطور.
لمعرفة المزيد حول ألتيريكس ومُسرّعات إيفيجنز ودور هذا الدمج في دعم أهداف مؤسساتكم التعليمية المتعلقة بالبيانات، الرجاء زيارة
تتضمن المرحلة التالية من الشراكة إطلاق مسرّعات أيفيجنز، وهي مجموعة من الحلول المرنة القابلة للتطوير، والتي تشمل "أرجوس" (Argos)، حل إعداد التقارير الرائد من إيفيجنز القادر على دمج البيانات بقوة من منصة ألتيريكس ون. توفر المسرعات ميزات لتسهيل سير العمل مع لوحات معلومات قائمة على حالات الاستخدام، بالإضافة إلى موصلات لأنظمة التعليم العالي الرئيسية، مما يسمح للمؤسسات بإعداد البيانات ودمجها وتصورها من جميع أنحاء المنظومة الجامعية وتكوين فهم أفضل وأعمق لتجربة الطلبة، وتحديد الطلاب المعرضين للخطر في وقت مبكر لتقديم دعم أكثر استهدافاً، مما يمكّن أعضاء هيئة التدريس والموظفين من التصرف بسرعة وإحداث أكبر تأثير.
وبهذه المناسبة، علّق جيم فاريل، كبير مسؤولي الحلول في "إيفيجنز"، قائلاً: "يؤكد تعاوننا مع ألتيريكس التزامنا بالابتكار وتقديم حلول تلبي الاحتياجات المعلوماتية الفريدة لمنظومة التعليم العالي. الآن، وبفضل تكامل حلولنا مع ألتيريكس، سنتمكّن من تزويد المؤسسات التعليمية بالأدوات اللازمة لربط الأنظمة القديمة بسلاسة بالمنصات الحديثة، وأتمتة العمليات المعقدة، مما يطلق لها العنان لإطلاق رؤى عملية لدعم نجاحها."
معاً "إيفيجنز" وألتيريكس نعمل على تبسيط سير عمل إدارة البيانات والتحليلات، مما يُعالج تحديات البيانات الشائعة التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي. تعمل المُسرّعات على تبسيط الوصول إلى الرؤى من خلال دمج بيانات أنظمة معلومات الطلاب وأنظمة إدارة التعلم وإدارة علاقات العملاء في لوحات معلومات موحدة وقابلة للتطوير.
بفضل الموصلات وميزات سلاسة سير العمل المُضمّنة في هذا التحديث، ستتمكّن مؤسسات التعليم العالي من تقليص زمن التطوير من أشهر والحصول على رؤى آنية لعمليات التسجيل والإرشاد وغيرها الكثير. كما تساهم لوحات المعلومات المُخصّصة للأدوار بتقديم الأدوات اللازمة للقادة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للتدخل المُبكر، وتعديل الاستراتيجيات، وتحقيق تأثير إيجابي على مختلف المستويات.
ومن جهته، صرح ستيفن بيردسال، كبير مسؤولي الإيرادات في ألتيريكس: "ينبغي أن تتكيّف مؤسسات التعليم العالي مع التحديات والفرص الجديدة. لقد أصبحت القدرة على تحليل البيانات والتصرف بناءً عليها أكثر أهمية من أي وقت مضى. بالتعاون مع إيفيجنز، سنُمكّن المؤسسات التعليمية من الاستفادة الكاملة من بياناتها مما يجعل عملياتها أذكى وأسرع."
تلتزم "إيفيجنز" وألتيريكس بتزويد مؤسسات التعليم العالي بالأدوات اللازمة لتمكين الإداريين والموظفين من العمل بثقة في بيئة تنافسية سريعة التطور.
لمعرفة المزيد حول ألتيريكس ومُسرّعات إيفيجنز ودور هذا الدمج في دعم أهداف مؤسساتكم التعليمية المتعلقة بالبيانات، الرجاء زيارة
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