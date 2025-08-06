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ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء القيادة الروسية

ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء القيادة الروسية

2025-08-06 03:08:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع، الأربعاء، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصل إلى موسكو، حيث استقبله في المطار المبعوث الروسي للاستثمار كيريل دميترييف.
ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف القيادة الروسية، وفق ما أفاد مصدر مقرّب منه، الثلاثاء، من دون الإدلاء بتوضيحات إضافية.
وسبق أن التقى المبعوث الأميركي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا في موسكو، لكنّ هذه الزيارة تأتي بعدما أمهل الرئيس الأميركي روسيا حتى الجمعة لوقف هجومها في أوكرانيا تحت طائلة تعرّضها لعقوبات أميركية جديدة.
ولم يكشف البيت الأبيض ماهيّة الإجراءات التي يعتزم اتخاذها الجمعة، لكنّ ترامب سبق أن لوّح بفرض "رسوم جمركية ثانوية" تستهدف ما تبقّى من شركاء تجاريين لروسيا، على غرار الصين والهند.
وترمي هذه الخطوة إلى فرض مزيد من القيود على الصادرات الروسية، لكن قد تكون لها تداعيات كبرى على المستوى الدولي.

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