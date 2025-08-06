مستجدات التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسان اليوم الاربعاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - سيطلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من وزرائه الخارجين من التشكيلة الحكومية تقديم استقالاتهم تمهيداً للتعديل الوزاري ، خلال جلسة مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد صباح اليوم الاربعاء.

أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسَّان سيُجرى اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب، أنَّ التعديل سيكون واسعا، بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث.



بدورها قالت مصادر إن الرئيس حسان ووزراءه الجدد سيكونون في الديوان الملكي العامر عند نحو الساعة 12 ظهر اليوم لتأدية اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.



وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.