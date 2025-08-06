مستجدات التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسان اليوم الاربعاء
أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسَّان سيُجرى اليوم الأربعاء.
وأضاف المكتب، أنَّ التعديل سيكون واسعا، بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث.
بدورها قالت مصادر إن الرئيس حسان ووزراءه الجدد سيكونون في الديوان الملكي العامر عند نحو الساعة 12 ظهر اليوم لتأدية اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تراجع صافي ربح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني بسبب انخفاض الإيرادات
أرامكو تسجل أرباحا بـ22.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025
أرامكو السعودية تُعلن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025
الوطني في تقرير البنك خطط الحكومة لإصدار أدوات الدين ستعزز الإنفاق على المشاريع
طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا
لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترمب من ملفات إبستين؟