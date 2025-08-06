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هزة أرضية جديدة في كامتشاتكا

هزة أرضية جديدة في كامتشاتكا

2025-08-06 03:08:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مركز البحوث الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة صباح اليوم الأربعاء في الإقليم.
وبحسب بيانات علماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية يقع على عمق 82.3 كم، وعلى بُعد 342 كم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن شعور السكان بها.
وفي وقت سابق، حذّر مدير الفرع دانيلا تشيبروف لوكالة "نوفوستي" من حدوث هزات ارتدادية قوية ولكن غير مدمرة بعد الزلزال القوي الذي ضرب كامتشاتكا منذ أسبوع.
في 30 يوليو الماضي، وقع في كامتشاتكا أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة. وشعر السكان بهزّات أرضية تصل قوتها إلى 8 درجات في جزر الكوريل الشمالية أيضًا. وتسببت موجات التسونامي الناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للميناء ومنشآت أخرى.

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