وزارة التربية لـ الوكيل : نتائج التوجيهيستُعلن كما هو مقرر

وزارة التربية لـ الوكيل : نتائج التوجيهيستُعلن كما هو مقرر
وشدد المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أنه لن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة قبل بدء المؤتمر الصحفي.
وجدد المصدر تأكيده على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان النتائج، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة. وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً .
وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني ().
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