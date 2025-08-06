وزارة التربية لـ الوكيل : نتائج التوجيهيستُعلن كما هو مقرر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"ستُعلن كما هو مقرر يوم غد الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً .وشدد المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أنه لن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة قبل بدء المؤتمر الصحفي.

وجدد المصدر تأكيده على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان النتائج، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة. وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً .

وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني ().

