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ترامب سيدلي ببيان اليوم الأربعاء

ترامب سيدلي ببيان اليوم الأربعاء

2025-08-06 03:08:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي ببيان، اليوم الأربعاء، من المكتب البيضاوي دون ذكر فحوى أو موضوع البيان المرتقب.
وذكرت مصادر مطلعة أن جدول أعمال الرئيس: "في الساعة 4:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن، سيلقي الرئيس بيانًا في المكتب البيضاوي"، مع الإشارة إلى أن تغطية كلمته ستُعهد إلى فريق صحفي مخصص من مراسلي البيت الأبيض.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة "ستقرّر لاحقًا ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية على روسيا وشركائها التجاريين".
وقال في تصريحات أخرى إنه سيُعلن عن رفع كبير للرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.
كما وصل صباح اليوم الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص للتسوية في أوكرانيا ستيف ويتكوف إلى موسكو، في زيارة خامسة من نوعها منذ بداية العام.

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