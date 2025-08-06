ترامب سيدلي ببيان اليوم الأربعاء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ترامب سيدلي ببيان اليوم الأربعاء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي ببيان، اليوم الأربعاء، من المكتب البيضاوي دون ذكر فحوى أو موضوع البيان المرتقب.
وذكرت مصادر مطلعة أن جدول أعمال الرئيس: "في الساعة 4:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن، سيلقي الرئيس بيانًا في المكتب البيضاوي"، مع الإشارة إلى أن تغطية كلمته ستُعهد إلى فريق صحفي مخصص من مراسلي البيت الأبيض.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة "ستقرّر لاحقًا ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية على روسيا وشركائها التجاريين".
وقال في تصريحات أخرى إنه سيُعلن عن رفع كبير للرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.
كما وصل صباح اليوم الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص للتسوية في أوكرانيا ستيف ويتكوف إلى موسكو، في زيارة خامسة من نوعها منذ بداية العام.
وذكرت مصادر مطلعة أن جدول أعمال الرئيس: "في الساعة 4:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن، سيلقي الرئيس بيانًا في المكتب البيضاوي"، مع الإشارة إلى أن تغطية كلمته ستُعهد إلى فريق صحفي مخصص من مراسلي البيت الأبيض.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة "ستقرّر لاحقًا ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية على روسيا وشركائها التجاريين".
وقال في تصريحات أخرى إنه سيُعلن عن رفع كبير للرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.
كما وصل صباح اليوم الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص للتسوية في أوكرانيا ستيف ويتكوف إلى موسكو، في زيارة خامسة من نوعها منذ بداية العام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تراجع صافي ربح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني بسبب انخفاض الإيرادات
أرامكو تسجل أرباحا بـ22.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025
أرامكو السعودية تُعلن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025
الوطني في تقرير البنك خطط الحكومة لإصدار أدوات الدين ستعزز الإنفاق على المشاريع
طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا
لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترمب من ملفات إبستين؟