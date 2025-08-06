  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
محمود المقيطي...مبارك التخرج

محمود المقيطي...مبارك التخرج

2025-08-06 03:08:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتقدم عائلة المقيطي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ابنها العزيز محمود عارف المقيطي

بمناسبة تخرجه من كلية القانون جامعة الحسين بن طلال، وحصوله على درجة بكالوريوس القانون بتقدير امتياز.
نسأل الله عز وجل أن يوفقه في خدمة القضاء والعدل، وأن يجعل النجاح حليفه في مسيرته العملية والعلمية القادمة.

MENAFN06082025000208011052ID1109891177

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث