الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بينهم ثلاثة نساء من الخليل
وذكرت مصادر امنية ومحلية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت أكرم الفسفوس، ورأفت أبو سباع، وسائد النمورة، وعبدو منجد قزاز، ونديم فقوسة، وحسن الحزين الدراويش، وحارث محمد العرب الشرحة، وأمير محمد كامل نصار، وعماد أبو حسنة ووالدته، وام عزمي الدرابيع ومن بيت امر شمال الخليل، اعتقلت الصحفية فرح أبو عياش.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
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