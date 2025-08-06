الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بينهم ثلاثة نساء من الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 مواطنا من بينهم ثلاث سيدات من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكرت مصادر امنية ومحلية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت أكرم الفسفوس، ورأفت أبو سباع، وسائد النمورة، وعبدو منجد قزاز، ونديم فقوسة، وحسن الحزين الدراويش، وحارث محمد العرب الشرحة، وأمير محمد كامل نصار، وعماد أبو حسنة ووالدته، وام عزمي الدرابيع ومن بيت امر شمال الخليل، اعتقلت الصحفية فرح أبو عياش.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.