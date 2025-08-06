نابلس: الاحتلال يعتقل 6 شبان من مخيم العين
وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الاحتلال اقتحمت غرب نابلس، من حاجزي الطور، والـ17 وداهم عددا من المنازل في مخيم العين غرب المدينة، ومنطقة المعاجين، وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها واعتقل ستة شبان وهم: محمد شرقاوي من منطقة المعاجين، وفتحي الخطيب، وفارس المبروك، وبسام المسيمي، وكريم حسن قاطوني، وعلي ناصر قاطوني وجميعهم من مخيم العين.
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