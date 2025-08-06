كريستيانو يودع جورج كوستا بكلمات مؤثرة

كريستيانو يودع جورج كوستا بكلمات مؤثرة
خبرني - ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواطنه جورج كوستا، قائد فريق بورتو التاريخي، بكلمات مؤثرة بعد وفاته المفاجئة اليوم الثلاثاء.
نشر كريستيانو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة بالأبيض والأسود للمدافع الراحل، وأرفقها بتعليق مقتضب لكنه معبر باللغة البرتغالية: "Ate sempre Jorge Costa" والتي تعني "إلى الأبد يا جورج كوستا".
وجاءت هذه اللفتة من رونالدو بعد وفاة كوستا، قائد فريق بورتو الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2004، عن عمر يناهز 53 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة.
وقد نعى العديد من نجوم ورموز كرة القدم البرتغالية والعالمية الفقيد، الذي يعتبر من أبرز قادة الفرق في تاريخ بلاده.
وكان جورج كوستا لاعباً أساسياً في المنتخب البرتغالي، حيث خاض 50 مباراة دولية بين عامي 1992 و2002، لكنه لم يتزامل مع كريستيانو رونالدو في اللعب معاً على المستوى الدولي.
وقد بدأت مسيرة رونالدو البالغ من العمر 40 عاماً، مع المنتخب الأول في أغسطس (آب) 2003، بينما كانت آخر مشاركات جورج كوستا مع المنتخب في عام 2002، مما يعني أن مسيرتيهما مع المنتخب لم تتزامنا.
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