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موجة حارة ترفع الحرارة 7 درجات فوق المعدل اعتبارًا من الجمعة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 6 آب (بترا)- يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تقترب تدريجيا من المملكة يوم غد الخميس، كتلة هوائية حارة قادمة من جنوب العراق و شبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بنحو (2-3) درجات مئوية، لذا يكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط احيانا.
وتشير تحليلات النماذج العددية إلى تأثر المملكة يوم الجمعة، بموجة حارة وجافة والتي قد تستمر لعدة أيام نتيجة ازدياد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة القادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.
وتبقى المملكة يوم السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية تغطي سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 34 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 30، وفي البحر الميت 40 - 29، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تقترب تدريجيا من المملكة يوم غد الخميس، كتلة هوائية حارة قادمة من جنوب العراق و شبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بنحو (2-3) درجات مئوية، لذا يكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط احيانا.
وتشير تحليلات النماذج العددية إلى تأثر المملكة يوم الجمعة، بموجة حارة وجافة والتي قد تستمر لعدة أيام نتيجة ازدياد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة القادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.
وتبقى المملكة يوم السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية تغطي سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 34 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 30، وفي البحر الميت 40 - 29، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.
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