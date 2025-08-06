موجة حارة ترفع الحرارة 7 درجات فوق المعدل اعتبارًا من الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آب (بترا)- يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تقترب تدريجيا من المملكة يوم غد الخميس، كتلة هوائية حارة قادمة من جنوب العراق و شبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بنحو (2-3) درجات مئوية، لذا يكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط احيانا.وتشير تحليلات النماذج العددية إلى تأثر المملكة يوم الجمعة، بموجة حارة وجافة والتي قد تستمر لعدة أيام نتيجة ازدياد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة القادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.وتبقى المملكة يوم السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية تغطي سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 34 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 30، وفي البحر الميت 40 - 29، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.