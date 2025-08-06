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جنوب إفريقيا تدعو لتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف أعمال الإبادة في غزة

جنوب إفريقيا تدعو لتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف أعمال الإبادة في غزة

2025-08-06 12:05:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا الثلاثاء، "أكبر عدد ممكن من الدول" إلى الضغط على إسرائيل لكي "توقف أعمال الإبادة" المتّهمة بارتكابها في قطاع غزة.
وقال لامولا في بريتوريا "نحن نرحّب بنيّة فرنسا وكندا ودول أخرى في العالم الاعتراف بدولة فلسطين. هذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار" في القطاع الفلسطيني المدمّر.
ورفعت جنوب إفريقيا في كانون الأول 2023، شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة.
وفي كانون الثاني 2024، حضّت المحكمة إسرائيل على بذل كل الجهود الممكنة "لتجنّب" حصول أعمال إبادة خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة بما يشمل توفير المساعدة الإنسانية بشكل عاجل لتجنّب وقوع مجاعة.

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