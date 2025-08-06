جنوب إفريقيا تدعو لتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف أعمال الإبادة في غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
جنوب إفريقيا تدعو لتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف أعمال الإبادة في غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا الثلاثاء، "أكبر عدد ممكن من الدول" إلى الضغط على إسرائيل لكي "توقف أعمال الإبادة" المتّهمة بارتكابها في قطاع غزة.
وقال لامولا في بريتوريا "نحن نرحّب بنيّة فرنسا وكندا ودول أخرى في العالم الاعتراف بدولة فلسطين. هذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار" في القطاع الفلسطيني المدمّر.
ورفعت جنوب إفريقيا في كانون الأول 2023، شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة.
وفي كانون الثاني 2024، حضّت المحكمة إسرائيل على بذل كل الجهود الممكنة "لتجنّب" حصول أعمال إبادة خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة بما يشمل توفير المساعدة الإنسانية بشكل عاجل لتجنّب وقوع مجاعة.
وقال لامولا في بريتوريا "نحن نرحّب بنيّة فرنسا وكندا ودول أخرى في العالم الاعتراف بدولة فلسطين. هذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار" في القطاع الفلسطيني المدمّر.
ورفعت جنوب إفريقيا في كانون الأول 2023، شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة.
وفي كانون الثاني 2024، حضّت المحكمة إسرائيل على بذل كل الجهود الممكنة "لتجنّب" حصول أعمال إبادة خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة بما يشمل توفير المساعدة الإنسانية بشكل عاجل لتجنّب وقوع مجاعة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أرامكو تسجل أرباحا بـ22.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025
ثقافة الأعيان تطلع على الاستراتيجية الوطنية للقراءة
خبراء يناقشون قانون صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية
فندق جراند ميلينيوم مسقط يدعو زوّار دول مجلس التعاون لعروض صيفية حصرية
KIB يوقع شراكة مع المدرسة البريطانية
تداول يغلق مرتفعا 82 نقطة - جريدة الوطن السعودية