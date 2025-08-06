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20 شهيدا في انقلاب شاحنة فوق منتظري مساعدات بغزة

20 شهيدا في انقلاب شاحنة فوق منتظري مساعدات بغزة

2025-08-06 12:05:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 20 مواطنًا وأصيب العشرات، جراء انقلاب شاحنة فوق عدد من طالبي المساعدات وسط القطاع.


وقع الحادث بعد أن أجبر الاحتلال الشاحنة على الدخول عبر طريق غير آمنة.


ويُظهر انقلاب الشاحنة تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل.

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