فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

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فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفةً إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا، بسبب أعمال صيانة على الشبكة وكهربة محطة جديدة.
وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: بلدة مؤتة / السوق التجاري، مؤتة / البنك الإسلامي، بنك الإسكان، مركز صحي مؤتة، طلوع المزار، وبلدية مؤتة.
وأكدت الشركة أن هذا الفصل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها.
وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: بلدة مؤتة / السوق التجاري، مؤتة / البنك الإسلامي، بنك الإسكان، مركز صحي مؤتة، طلوع المزار، وبلدية مؤتة.
وأكدت الشركة أن هذا الفصل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها.
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