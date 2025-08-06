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فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

2025-08-06 12:05:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفةً إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا، بسبب أعمال صيانة على الشبكة وكهربة محطة جديدة.
وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: بلدة مؤتة / السوق التجاري، مؤتة / البنك الإسلامي، بنك الإسكان، مركز صحي مؤتة، طلوع المزار، وبلدية مؤتة.
وأكدت الشركة أن هذا الفصل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها.

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