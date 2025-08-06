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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

2025-08-06 12:05:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية انه يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الاربعاء، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


ليلًا، يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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