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الاحتلال يصيب 3 فلسطينيين برام الله ويعتقل صحفية بالخليل

الاحتلال يصيب 3 فلسطينيين برام الله ويعتقل صحفية بالخليل

2025-08-06 12:05:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتفاع عدد المصابين إلى 3، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء اقتحامه مخيم الأمعري جنوبي رام الله، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية فرح أبو عياش من منزلها في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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