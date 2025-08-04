بعد 178 يوماً في الفضاء.. رائد ناسا يصدم العالم ويكشف الكذبة الكبرى

MENAFN - Al-Bayan) "> كشف رائد فضاء سابق في وكالة ناسا عن حقيقة مذهلة توصل إليها أثناء دورانه حول الأرض - والتي تكشف عن كذبة راسخة تشكل الحياة على كوكبنا، وهي أن الاقتصاد والربح والنمو هي أساس الحياة، لكنه أكد أن الأرض هي كائن حي وهي سبب الحياة وهي التي تستحق الاهتمام والحفاظ عليها.

فعندما نظر رائد الفضاء رونالد غاران من محطة ناسا للفضاء إلى الأرض من ارتفاع 250 ميلاً (402.34 كيلومتراً) ، لم يرَ قارات ومحيطات فحسب، بل رأى تناقضاً، رأى جمالاً وهشاشة، وتفكر في كذبة يعتقد أنها تسيطر على حياتنا وفق ديلي جالاكسي.

قال غاران: "من الفضاء، يتضح جلياً كيف تتعامل أنظمتنا البشرية مع أنظمة الأرض الحيوية على أنها مجرد فروع للاقتصاد العالمي"، بعد 178 يوماً في المدار عبر مهمتين، أثار ما أسماه غاران "لحظة الإلهام" نقاشاً متنامياً حول كيفية هيكلة مجتمعنا، ولماذا يجب تغيير ذلك.

شريان حياة أزرق رفيع يلتف حول كوكب هش

لم يأتِ اكتشاف غاران خلال حدثٍ دراماتيكي، بل جاء بهدوء، خلال ساعاتٍ طويلةٍ قضاها على متن محطة الفضاء الدولية ، يراقب دوران الكوكب. أكثر ما لفت انتباهه لم يكن المنظر فحسب، بل الغلاف الجوي الرقيق للأرض ، ذلك القوس الأزرق المتوهج الذي وصفه بأنه "شريان حياة لجميع الكائنات الحية". عواصف البرق، والشفق القطبي، وحتى حركة أنظمة الطقس، انكشفت تحته في سيمفونية بصرية - سيمفونيةٌ أكدت مدى ترابط كل شيء في الواقع.

يصعب إدراك هذا الجمال الهش من الأرض، لكن من الفضاء، يستحيل تجاهله. قال غاران لاحقًا في مقابلة مع مجلة "بيغ ثينك " : "ترى كيف يرتبط كل شيء، لكنك ترى أيضاً مدى انفصال أنظمتنا عن هذا الواقع"، لم تكن وجهة نظره تتعلق بتغير المناخ فحسب، بل باختلال التوازن على مستوى الحضارة.

من وجهة نظر غاران، لم تكن المشكلة تقنية أو علمية، بل فلسفية،فقد صمم البشر بنية عالمية يُهيمن فيها الاقتصاد على المجتمع والبيئة، بدلًا من خدمتهما، هذه، كما يقول، هي "الكذبة" التي تحكم الحياة الحديثة.

قال غاران بصراحة: " نحن نعيش كذبة ". الكذبة، كما يُصوّرها، هي فكرة أن النمو والربح يجب أن يُوجّها عملية صنع القرار، حتى لو أضرّ ذلك بأنظمة دعم الحياة على كوكب الأرض. وأوضح قائلًا: "الاقتصاد ليس الأساس، الأرض هي الأساس، بدونها، لا وجود للاقتصاد".

يعكس هذا النقد المخاوف المتزايدة التي أثارها علماء المناخ والاقتصاديون وباحثو السياسات.

حددت دراسة أجراها مركز ستوكهولم للمرونة عام2021 "الحدود الكوكبية" للنشاط البشري الآمن. في إطار هذه الدراسة، تم بالفعل تجاوز حدود متعددة - بما في ذلك سلامة المحيط الحيوي والتدفقات الجيوكيميائية الحيوية - ويعود ذلك إلى حد كبير إلى العوامل الاقتصادية، تتماشى رسالة غاران مع هذا: النموذج الحالي غير مستدام، ورواد الفضاء من بين القلائل الذين شهدوا ذلك من خارج النظام.

فيلم "شروق الأرض"

كثيرًا ما يشير غاران إلى صورة شروق الأرض الشهيرة التي التقطتها مركبة أبولو 8 عام 1968. وقد مثّلت تلك الصورة نقلة نوعية في حياة الملايين. فقد أظهرت كوكبنا ليس كخريطة، بل ككيان متكامل، ينجرف في الفراغ - جميلًا ووحيدًا. يقول غاران: "لقد جعلتنا ندرك أن الأرض نظام واحد، وموطن واحد".

بعد أكثر من نصف قرن، لا يزال رواد الفضاء يصفون تأثيرات عاطفية مماثلة. يُطلق عليها علماء النفس "تأثير النظرة الشاملة"، وهو تحول إدراكي يحدث أثناء رحلات الفضاء، ويُغير نظرة الناس إلى الأرض، يُعرب رواد الفضاء من مختلف البلدان عن شعورهم بالوحدة والضعف والمسؤولية العميقة بعد رؤية الأرض من المدار.

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