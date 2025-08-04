شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك

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شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاب يوثق ردة فعل اخوه الذي يعاني من فوبيا المرتفعات، بعدما اقنعه بالصعود معه على التلفريك !
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