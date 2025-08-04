دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح مدير زراعة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، اليوم الاثنين، دورة تدريبية متخصصة لمزارعي الجمعيات في المحافظة حول كفاءة استخدام المياه.



وتنظم الدورة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الزراعي من مختلف أنحاء المحافظة.



وأكد العضايلة، أن الدورة، التي حضرها ممثل منظمة الفاو الدكتورة سامية عكروش، والمهندس محمد الخرابشة من "أدفانس"، تأتي ضمن أنشطة مشروع "بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه".