محدث استشهاد شاب في بلدة قباطية جنوب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين -PNN- أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، استشهاد الشاب يوسف عماد إبراهيم العامر (33 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، قرب بلدة قباطية جنوب جنين.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، منزلاً في البلدة ، واستهدفته بقنابل "أنيرجا" والصواريخ المحمولة على الكتف، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح داخل المنزل واحتراقه.

وبعد نحو ساعتين من المحاصرة والقصف المكثف، انسحبت القوات من البلدة، وسط وصول الأهالي إلى المكان الذي دمره الاحتلال بالكامل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة اقتحمت البلدة فجرا وحاصرت المنزل الذي كان يتحصن بداخله مقاوم فلسطيني، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الخاصة الإسرائيلية اغتالت مطاردا فلسطينيا في المنطقة نفسها، ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة في جنين.

