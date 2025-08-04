محدث استشهاد شاب في بلدة قباطية جنوب جنين
وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، منزلاً في البلدة ، واستهدفته بقنابل "أنيرجا" والصواريخ المحمولة على الكتف، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح داخل المنزل واحتراقه.
وبعد نحو ساعتين من المحاصرة والقصف المكثف، انسحبت القوات من البلدة، وسط وصول الأهالي إلى المكان الذي دمره الاحتلال بالكامل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة اقتحمت البلدة فجرا وحاصرت المنزل الذي كان يتحصن بداخله مقاوم فلسطيني، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الخاصة الإسرائيلية اغتالت مطاردا فلسطينيا في المنطقة نفسها، ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة في جنين.
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