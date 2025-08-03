  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترمب: على إسرائيل إطعام سكان غزة.. وأميركا تتحمّل العبء وحدها

ترمب: على إسرائيل إطعام سكان غزة.. وأميركا تتحمّل العبء وحدها

2025-08-03 09:05:23

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، إنه يريد أن يحصل سكان غزة على الطعام، مشدداً على أن على إسرائيل أن تتحمّل مسؤولية إطعامهم.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقوم فعلياً بهذا الدور، مشيراً إلى أن بلاده توفر الأموال اللازمة لهذا الغرض.

MENAFN03082025000151011027ID1109879596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث