ترمب: على إسرائيل إطعام سكان غزة.. وأميركا تتحمّل العبء وحدها

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، إنه يريد أن يحصل سكان غزة على الطعام، مشدداً على أن على إسرائيل أن تتحمّل مسؤولية إطعامهم.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقوم فعلياً بهذا الدور، مشيراً إلى أن بلاده توفر الأموال اللازمة لهذا الغرض.