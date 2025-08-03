صفقات برشلونة.. فليك يحسم تردد لابورتا

خبرني - حسم الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تردد رئيس ناديه خوان لابورتا فيما يتعلق بالصفقات الجديدة.

وكان خوان لابورتا أكد في وقت سابق أن برشلونة أغلق أبوابه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه عاد خلال الساعات الماضية ليفتح الباب أمام إمكانية إبرام تعاقدات أخرى.

وحتى الآن تعاقد برشلونة مع الحارس الإسباني خوان غارسيا من صفوف جاره الكتالوني إسبانيول، بجانب الإنجليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، واللاعب الشاب روني باردغجي من كوبنهاغن الدنماركي.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مصادر في نادي برشلونة أكدت أن تشكيلة الفريق أصبحت مكتملة، في الوقت الذي أكد فيه هانز فليك سعادته بالفريق الذي يمتلكه الآن، ويرى فيه توافر الإمكانيات والتوازن.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في سيول: "لقد تمت مضاعفة جميع المراكز، وفي بعض الحالات حتى 3 لاعبين"، في إشارة واضحة إلى عدم الحاجة إلى المزيد من اللاعبين، سواء من حيث الكم، أو قبل كل شيء من حيث الجودة.

وأكمل روني باردغجي وماركوس راشفورد خط الهجوم، الذي كان يتواجد فيه كل من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا.

ويبدو أن خوان غارسيا سيكون حارس المرمى المستقبلي الذي يعتمد عليه برشلونة متفوقا على فويتشيك تشيزني ومارك أندريه تير شتيغن، كما أن إيريك غارسيا وجيرارد مارتن يكملان مركزي الظهيرين مع جول كوندي وأليخاندرو بالدي.

وهناك 4 لاعبين في مركز قلب الدفاع، كما يضم مركز خط الوسط سلسلة من اللاعبين سواء في مركز 6 أو 8 أو 10، وهو ما يشير إلى أن القائمة أصبحت مكتملة بالفعل.