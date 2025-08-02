"سحر الواحات".. بحث عن الكنوز المخفية

MENAFN - Al-Bayan) صدر حديثاً عن دار كتوبيا للنشر والتوزيع كتاب ((سحر الواحات))، من تأليف الدكتور حسين عبدالبصير، ويمثل دعوة إلى اكتشاف الكنوز المصرية المنسية، المتمثلة بالواحات، حيث تنبض خمس واحات بالحياة في قلب الصحراء الغربية، في مصر، تجمع بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة وأصالة الإنسان، سحر الواحات تأخذ زائرها في رحلة شيقة عبر ((سيوة))، و((البحرية))، و((الفرافرة))، و((الداخلة))، و((الخارجة))، حيث المعابد المدفونة، والينابيع المتدفقة، والعادات المتوارثة منذ آلاف السنين.

والكتاب يتميز بأسلوب علمي مشوّق، ولغة قريبة من القلب، كما يمثل دعوة لاكتشاف كنوز مصر المنسية، والتأمل في الجمال الخفيّ بين كثبان الرمال، التي تختزن الكثير.

رسالة حب

ويمثل الكتاب ما هو أكثر من مجرد دليل جغرافي وتاريخي، بل يسعى إلى أن يكون رسالة حب خالصة، إلى أرض لا تنضب أسرارها.

ومؤلف الكتاب، الدكتور حسين عبد البصير، هو عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حاصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة من كلية الآثار بجامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة، وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم، في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، يشغل الآن منصب مدير متحف الآثار بجامعة الإسكندرية، والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، وله عدد كبير من الكتب والمقالات العلمية، والروايات والقصص المشهورة في مجال الآثار، عالمياً ومحلياً.

صدر للدكتور حسين عبد البصير العديد من الكتب، منها ((مصر الخالدة.. الماضي والحاضر))، ((سحر الصعيد))، ((سحر الإسكندرية))، ((أسرار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون))، ((أسرار الملوك والملكات في مصر القديمة))، ((موجز الحياة في مصر القديمة))، ((كتاب الأسرار))، ((قصة الحضارة في أرض مصر)).