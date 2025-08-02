"فن الشارع" في دبي .. رؤية جمالية تنقل "الغرافيتي" من العشوائية إلى أداء وظيفة اجتماعية

MENAFN - Al-Bayan) يزدهر فن الشارع ((الغرافيتي)) في دبي، وتنتشر أمثلته الإبداعية في أغلب مناطقها وأحيائها، فترحب بالزوار بأفكارها المتنوعة، وأساليبها المتعددة، من خلال أعمال تنتشر في مساحات شعبية ومتنوعة وفسيحة ملؤها الفن والتراكيب الإبداعية.

واحتل ((الغرافيتي)) في السنوات الأخيرة مساحة لافتة، تعكس توجه المدينة إلى خلق مساحة حوار إبداعية مع أهلها وزوارها على حد سواء.

وهو ما تمت ترجمته من خلال رؤية جمالية توظف تنقل الفن من العشوائية إلى أداء وظيفة اجتماعية.

وتكثر الأمثلة في هذا المجال، غير أنه يمكن الإشارة إلى ((لامير))، الوجهة الترفيهية العصرية، التي تتسم بكثرة الجدران التي تضم رسومات ومنحوتات ملونة واستثنائية تشعر الزائر بالجمال والإبداع، رسمت من قبل فنانين موهوبين لتضيف أجواء مفعمة من الراحة والاستجمام أثناء التجول في هذا المكان المميز.

أما ((سيتي ووك))، الوجهة الأبرز في مجال فن الشارع، فتتميز بكثرة اللوحات الخاصة بفنون الشارع والنقوش الجدارية.

ومن جهة أخرى، فإن نماذج ((فن الشارع)) تتعدد في مناطق مثل حي الفهيدي التاريخي، ومنطقة القوز الإبداعية، وشارع ((الثاني من ديسمبر))، وغير هذا الكثير.

وقد جاء هذا الحضور اللافت لفن الشارع في دبي معبراً عن توجهات إبداعية لدى الفنانين والمبدعين، ومدعوماً من الجهات المعنية مثل هيئة الثقافة والفنون في دبي، ((دبي للثقافة))، التي أشرفت على تحويل فن الغرافيتي، الذي يتسم بالعشوائية في أغلب مدن العالم، إلى ظاهرة منظمة تخدم الصورة الجمالية للمدينة، وتستجيب لحاجات الفنانين المحليين والعالميين، الذين يجدون في دبي منصة عرض فني مبهرة، تكفل لأعمالهم جمهوراً متعدد الثقافات.

استراتيجيات مدروسة

وقال الفنان خليل عبد الواحد: ((فن الشارع ليس ظاهرة طارئة في دبي، وإن كان نشأ عالمياً بطريقة عشوائية.

لقد تمكنت مؤسساتنا من التعامل مع هذه الظاهرة الفنية وفق استراتيجيات مدروسة ترى ممكناته على تطوير الحياة الحضرية، وخدمة النمو الحضري عموماً بكل اتجاهاته الاقتصادية والاجتماعية والروحية)).

وأضاف: ((ويمكن الملاحظة هنا أن دبي أضحت خلال سنوات قليلة إحدى الوجهات المهمة لفناني الشارع من المنطقة والعالم. وقد خدمتنا في هذا استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي بطبيعتها الشاملة، التي سعت إلى الالتفات إلى مختلف صنوف الإبداع والفنون)).

وتابع: ((وبكل المقاييس تجربة دبي في هذا المجال فريدة ومتميزة عن غيرها، من حيث إن فن الشارع لم يعد فن الهامش والارتجال والعشوائية.

بل بات نشاطاً إبداعياً منظماً، يسير جنباً إلى جنب مع بقية شؤون الحياة، ويخدم الأهداف الاستراتيجية العامة من تنمية الروح الإبداعية لدى الأجيال، وتعزيز التواصل الحضاري مع ثقافات العالم، وإبراز مفردات الهوية الوطنية)).

إدارة فنية

ولفت الدكتور صالح حموري من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى أهمية ما أنجزته وتقدمه دبي في هذا المجال، قائلاً: ((إن وراء هذه الظاهرة المتميزة تخطيط استراتيجي ناجح ومثمر)).

وأضاف: ((نبدو نحن المختصين في مجال الإدارة بعيدين عن الفن والإبداع، ولكن في حقيقة الأمر ليس كذلك تماماً؛ فالإدارة موجودة حتى في الفن، وهذا ما أنجزته دبي ومؤسساتها في هذا المجال)).

وأوضح د. حموري: ((فلنتذكر أن فن الشارع ظهر في المجتمعات الأخرى عشوائياً، يشوه المرافق العامة، ويحمل توجهات ساخطة وسلبية.

بينما جاءت رؤية دبي لتنظمه، وتجعله يعزز جماليات المدينة، ويغني الحياة الروحية لسكانها، ويضفي لمسة إبداعية على مرافقها العامة)).

وأضاف د. حموري: ((ومن الأشياء المهمة هنا، هي أنها قدمت الظاهرة محملة بالكثير من الإيجابية، والتضامن، والرغبة في التعاون مع المحيط الاجتماعي.

وهذا ما كان ليكون لو لم تكتشف دبي ممكنات هذا الفن، وتجد له مكانه في المجتمع ومرافقه، في سياق وظيفة اجتماعية.

عموماً، نحن نتحدث هنا عن إدارة ناجحة، تعرف ماذا تريد، وما يجب أن تفعل لتحقق أهدافها الواضحة.

ومن هذا الباب، فإن ظاهرة فن الشارع تهمني، بينما يلهمني نمط إدارتها المثمر)).

سمات فريدة

وبهذا، فإن تجربة دبي مع فن الشارع تتسم ببعض السمات المهمة، منها الرعاية الرسمية، وتنظيم لظاهرة وتجنيبها العشوائية، واهتمام الشركات التجارية والقطاع الخاص، وتركيزها على مفردات الهوية الوطنية.